Borsa İstanbul'dan 3 hisseye tedbir kararı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanana (KAP) Borsa İstanbul açıklamasına göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Borsa İstanbul'da işlem gören 3 hisse senedine tedbir kararı getirildi.

Tedbirler kapsamında, Penta Teknoloji (PENTA) paylarına dair kredili işlemler ve açığa satış işlemlerine yasak getirilirken, Viking Kağıt ve Selüloz (VKING) ve Marka Yatırım Holding (MARKA) paylarına ise 'emir paketi' tedbiri getirildi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan Borsa İstanbul açıklaması aşağıda bulunuyor:

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PENTA payları 17/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilmeyecek.

MARKA ve VKING payları 17/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır.