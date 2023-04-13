Borsa İstanbul'dan 3 hisseye tedbir kararı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan Borsa İstanbul açıklamasına göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Borsa İstanbul'da işlem gören Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş.(BURCE) ve OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OYAYO) paylarına açığa satış ve kredili işlem yasağı getirilirken, Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM) paylarına ise 'emir paketi' tedbiri getirildi.

KAP'ta yayımlanan Borsa İstanbul açıklaması ise şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BURCE.E ve OYAYO.E payları 13/04/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/05/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ONCSM.E payı 13/04/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/05/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.