Borsa İstanbul'dan çifte zirve

İSTANBUL / EKONOMİ

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), piyasa beklentilerini karşılamadığı faiz artırımı sonrası, yurt içi piyasada volatilite yüksek seyrederken; hafta sonu TCMB ilk sadeleştirme adımını attı ve menkul kıymet tesisi uygulamasında bankaların tahvil tutma yükümlülükleri düşürüldü.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle yabancı para yükümlülüklerinde yüzde 10 olan menkul kıymet tesisi yüzde 5’e indirildi, TL mevduat oranı hedefi yüzde 60’tan 57’ye çekildi, TL dönüşüm oranı için eylüle kadar yüzde 10 hedefi konuldu, diğer dönüşüm maddeleri yürürlükten kaldırıldı.

Piyasalar, Kurban Bayramı tatili sebebiyle kısa haftada ekonomi yönetiminden gelecek adımları takip etmeyi sürdürecek. Yeni haftada da, döviz kurlarında ve gram altında rekor serisi devam ederken; Borsa İstanbul, 5749 puana kadar yükselerek gün içi tarihi zirvesini yeniledi.

Borsa İstanbul'da tarihi zirve

Borsa İstanbul, geçen hafta TCMB faiz kararı sonrası hızlı yükselişini sürdürürken; endeks seans içinde 5749 puana kadar tırmandı ve gün içi rekorunu kırdı. Ayrıca, BIST 100 endeksi kapanışta yüzde 2,69 oranında yükselişle 5732 puanda hareket etti; böylelikle en yüksek kapanış seviyesine de ulaşmış oldu.

Bankacılık endeksi ise, TCMB'nin sadeleşme adımı sonrası artış gün içinde yüzde 4'e kadar yaklaşırken; gün sonunda yüzde 2,79 oranında artışla 5296 puanda işlem gördü.

BIST 100 endeksi açılışta yüzde 1,10 oranında yükselişle 5644 puanda hareket ederken, bankacılık endeksi ise yüzde 3,88 artışla 5352 puandaydı.

Dolar, 26 TL'nin üzerini test etti

Dolar kuru, geçtiğimiz cuma günü tarihi rekor seviyesini 26,08 TL'ye taşırken, yeni haftanın ilk işlem gününe 25,36 TL'de başladı. Dolar bugün ise, en yüksek 26,0480 TL'yi gördü. Kur saat 17.30 itibarıyla yüzde 1,71 oranında artışla 25,6425 TL'de hareket etti.

Euro ise, bugünkü işlemlerde zirvesini 28,39 TL'ye çıkarırken; şu dakikalarda ise yüzde 2,01 yükselişle 27,9886 TL işlem bulunuyor.

Gecelik getiri iki yıl sonra negatif bölgede

Dolar/TL gecelik zımni getirisi, iki yıl sonra ilk kez negatif bölgeye geçti. Getiri, Londra saatiyle 09.20'de 5 baz puan düşüşle eksi yüzde 0,9 seviyesinde işlem gördü.

Getirilerin negatif bölgeye geçmesi, offshore piyasada TL'nin aşırı arzına işaret etti.

Gram altında tüm zamanların en yükseği

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1617,94 TL'ye çekti. Gram altın, saat 17.30 itibarıyla yüzde 1,77 oranında artışla 1587 TL'de işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2639 TL, Cumhuriyet altını da 10849 TL'den satılıyor.