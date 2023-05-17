Borsa İstanbul'dan pozitif başlangıç

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası, ilk iki işlem gününde volatil bir seyir sürdürürken; yeni güne sakin başladı. Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, haftanın üçünçü işlem günü açılışta yüzde 0,35 oranında yükselişle 4605 puan olurken; bankacılık endeksi ise, güne yüzde 0,94 artışla 4228 puandan başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı. İkinci tura kadar 7 işlem günü kalırken; uzmanlar bu süreçte yaşanabilecek yüksek volatiliteye karşı yatırımcıları uyardı ve panik satışlarından uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

BIST 100 endeksi, gün içinde en yüksek 4644 puanı, en düşük 4599 puanı görürken; saat 10.29 itibarıyla yüzde 0,55 yükselişle 4615 puanda işlem gördü. Endeks, dün günü yüzde 1,97 değer kazanarak 4589 puandan kapattı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4700 ve 4750 seviyeleri direnç, 4500 puan destek konumunda bulunuyor.

En çok işlem gören hisse senetleri; Koç Holding, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yoları, ve İş Bankası (C) oldu.

Bankacılık endeksinde sakin seyir

Bankacılık endeksi, seçim öncesindeki haftada hızlı yükselişlere sahne olurken, haftalık bazda yüzde 26 değer kazandı. Seçim sonrasındaki iki işlem gününde ise, yaklaşık yüzde 17 değer kaybetti. Analistler, seçimin ikinci tura kalmasıyla önden fiyatlanmış yükselişlerin bir kısmının geri alındığını belirtirken; banka ve holding hisselerinden çıkış olmasının çok şaşırtıcı olmadığına işaret ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,02 ve yüzde 1,41 oranında yükselişte bulunuyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,50 ile spor oldu.