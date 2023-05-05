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Borsa İstanbul'dan tedbir kararı

Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (PAGYO) paylarına VBTS kararları gereği kredili işlem ve açığa satış yasağı getirildi.

Haber Merkezi
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Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Borsa İstanbul açıklamasına göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan kararlar gereğince, Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (PAGYO) paylarına ,5 Mayıs seans başından 2 Haziran seans sonuna kredili işlem ve açığa satış yasağı getirildi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan Borsa İstanbul açıklaması aşağıda bulunuyor:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PAGYO.E payları 05/05/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/06/2023 tarihli işlemlere (seans