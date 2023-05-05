Borsa İstanbul'dan tedbir kararı
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (PAGYO) paylarına VBTS kararları gereği kredili işlem ve açığa satış yasağı getirildi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Borsa İstanbul açıklamasına göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan kararlar gereğince, Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (PAGYO) paylarına ,5 Mayıs seans başından 2 Haziran seans sonuna kredili işlem ve açığa satış yasağı getirildi.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan Borsa İstanbul açıklaması aşağıda bulunuyor:
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PAGYO.E payları 05/05/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/06/2023 tarihli işlemlere (seans