Borsa kritik destekten döndü: Kısa vadede ne bekleniyor?

Emircan YAMAN

Hızlı yükselişlerin ardından hız kesen borsada bugün dalgalı görünüm etkili oldu. BIST 100, gün içinde yüzde 2’nin üzerinde kayıpla 7.797 seviyesine kadar geriledi. Gördüğü en düşük seviyeden toparlanma çabası gösteren borsa, analistlerin önemli destek olarak işaret ettiği 7.900 seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Borsa İstanbul, günü yüzde 1,31 değer artışla gün içi en yüksek seviye olan 8.118 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi de gün içi kayıplarını geri aldı ve düşüş yüzde 0,09 ile sınırlı kaldı.

BIST 100 endeksine haftalık bazda bakıldığında yüzde 2,5 oranında kayıp söz konusu. Birkaç aydır süren hızlı yükselişlerin ardından gelen negatif seyir, ‘düzeltme’ olarak değerlendirilirken, şu an için bir trend değişikliğinden söz edilemeyeceği belirtiliyor. Bazı uzmanlara göre bu geri çekilmeler, ‘normal’ ve ‘sağlıklı’. Borsanın seyri açısından ajandanın en önemli gündem maddelerinden biri olarak ise 21 Eylül’deki Merkez Bankası faiz kararı gösteriliyor. Bu tarihe kadar dalgalı seanslar görmek olası.

Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Müdürü Orkun Gödek:

Orta vadeli pozitif düşüncelerimizi koruyoruz

Türk hisse senetleri 25 Mayıs’tan bu yana çok ciddi bir ralli içerisinde yer alıyor. Gerek Türk lirası gerekse yabancı para cinsinden performanslar önemli seviyelere ulaştı. Biz, kısa vadede kar realizasyonu isteğini sağlıklı ve olması gerektiği şekilde okuyoruz. TL bazında 8400, USD bazında $3.1 bölgesinin daha rahat geçilebilmesi için bir miktar portföylerde realizasyona gidilmesi anlayabiliyoruz. Hisse senetlerinin portföyler içerisindeki payının azaltılması ya da mevcut hikayenin tamamen terse döndüğünü söylemek için elimizde herhangi bir kanıt bulunduğu kanaatinde değiliz. Orta vadeli pozitif düşüncelerimizi koruyoruz. PPK toplantısı, ay sonundaki S&P gözden geçirmesi ve Ekim’de başlayacak olan 3Ç finansalları ivmelenmenin yeniden artışına imkan tanıyabilir.

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer:

Enlasyonist ortam trendin korunmasına katkı sağlıyor

Değişen ekonomi politikalarıyla Borsa endeksinde olumlu bir trend oluştu. Son üç gündür yaşanan geri çekilmeyi bir düzeltme olarak okumakla birlikte, genel olumlu trendin şimdilik bozulduğundan bahsetmek güç. Buna karşın 7930 seviyesinin altında günlük kapanışların olması halinde kısa vadeli yatırımcının temkinli olmasında fayda var. Resmi Gazetede 60 ay vadeye kadar KKM hesaplarında zorunlu karşılıklara gidilmesi, mevduat faizlerinin yükselmesini destekleyecek gibi görünüyor. Bu durum borsada baskı oluşturabilir. Ancak enflasyonist ortamın sürmesi Borsa endeksindeki trendin korunmasına katkı sağlamaya devam edecektir. Bu ay önemli gelişmeler izleyeceğiz. İlki Sayın Mehmet Şimşek’in yabancı yatırımcılarla görüşmesi olacak. Bir diğeri ise 21 Eylül’de Merkez bankasının faiz kararı olacak. Özellikle Merkez Bankası piyasa önünde faiz artırımlarına devam etmesi halinde borsa endeksindeki geri çekilmenin bir miktar daha sürmesi beklenebilir Orta vadeli pozisyonlar için 7400 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça seçici olmak kaydıyla mevcut pozisyonlar da korunabilir.