Borsa primli: 7800 seviyesi kritik
Borsa İstanbul, dünkü kaybın ardından haftanın üçüncü işlem gününde yeniden primli seyrediyor. BIST 100 endeksinde yükseliş yüzde 1'in üzerinde.
Borsa İstanbul, 4 günlük aralıksız yükselişin ardından dün günü kayıpla tamamlarken, endekste düşük hacimli işlemler devam ediyor. Uzmanlar, 7800 puan seviyesine dikkat çekerken; burada kalıcılık sağlanabilirse yukarı yönlü hareketin devamının beklenebileceğini belirtti.
BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,86 yükselişle 7912 puandan başlarken, 7891 - 7935 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 10.32 itibarıyla yüzde 1,10 primle 7934 puanda bulundu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,73 ve holding endeksi yüzde 0,71 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,47 ve yüzde 0,89 artışla işlem gördü.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7950 ve 8020 seviyeleri direnç, 7800 ve 7750 puan destek konumunda bulunuyor.
Dün, dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybıyla 7844 puandan tamamlamıştı.