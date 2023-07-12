Borsa, rekor serisine ara verdi

Borsa İstanbul, dünkü işlemlerde gün içi zirvesini 6386 puana, kapanış rekorunu 6362 puana taşırken, yeni güne yatay seviyeden başladı. BIST 100 endeksi, bugün 6313 - 6378 puan arasında hareket ederken; saat 11.26 itibarıyla yüzde 0,07 oranında yükselişle 6368 puanda işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 6400 ve 6600 seviyeleri direnç, 6300 ve 6200 puan destek konumunda bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,19 azalış kaydederken, sonrasında yönünü yukarı çevirdi ve gün içinde yükseiş yüzde 3'ün üzerine kadar taşındı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,11 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD enflasyon verisi kritik olacak

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.

Fed'in enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına dair öngörülerin günden güne güçlendiğini aktaran analistler, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin Fed'in para politikasına ilişkin ipuçları vermesinin beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi. Biden, görüşme sonrası, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ABD Başkanı Biden ile bundan önceki buluşmalarının adeta ısınma turları gibi olduğunu, şimdi yeni bir süreci başlattıklarını belirtti.

Gerilemeye devam eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de 457 baz puanda bulunuyor.