Borsa rekor serisine devam ediyor

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftaya yüzde 1,06 artışla 8141 puan ile rekor seviyeden başlarken; sonrasında da yükselişini sürdürerek zirvesini 8163 puana çıkardı. Endeks, saat 11.00 itibarıyla yüzde 1,28 oranında artışla 8156 puanda hareket etti.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,26 ve holding endeksi yüzde 0,96 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,17 ve yüzde 0,88 oranında yükselişte.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8200 ve 8300 seviyeleri direnç, 8100 ve 8000 puan destek konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalar pozitif

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, son dönemde ABD'de açıklanan verilerin, ülkede faiz oranlarının zirveye yaklaştığına dair ipuçları verdiğini belirterek, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimaline kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Çin tarafında da ekonomideki toparlanmanın kırılgan olmaya devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun politika yapıcılar üzerinde daha fazla teşvik sunmaya ilişkin baskıyı sürdürmesini beklediklerini ifade etti.