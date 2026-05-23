Borsa şirketlerinde üç yılda sert değişim: Kârlılık düştü, borç baskısı arttı

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Borsa İstanbul’da yüksek faiz dönemi ve enflasyon muhasebesi sonrası şirket bilançolarındaki kârlılık ve likidite göstergelerinde dikkat çekici bir değişim yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dün yayımladığı Finansal İstikrar Raporu’nda finans dışı kesimde BİST’te işlem gören firmaların net kâr marjı 2022’de yüzde 8,8 seviyesindeyken 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 1,5’e kadar geriledi. Aynı dönemde finansman giderlerini karşılama oranı da 2,5’ten 1,1’e düştü.

Göstergelerdeki değişim

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2022’den bu yana verilerine bakıldığında, yüksek faiz dönemi ve enflasyon muhasebesi uygulanmış bilançoları üzerinden yapılan analiz, son yıllarda şirketlerin kârlılık, likidite ve borçluluk göstergelerinde belirgin zayıflamaya işaret etti.

Tablodaki verilere göre, şirketlerin FAVÖK/Aktif oranı 2022’de yüzde 13,4 seviyesindeyken 2026 ilk çeyrek itibarıyla yüzde 9,6’ya geriledi. Net kârın aktiflere oranı ise 2022’de yüzde 8,3 iken 2025’in son çeyreğinde yüzde 1,3’e kadar düştü.

Finansman baskısı arttı

Likidite tarafında da bozulma dikkat çekti. Likit aktif oranı 2022’de yüzde 24,2 seviyesindeyken 2026 ilk çeyreğinde yüzde 18,7’ye indi. Likit aktif oranı yüzde 20’nin üzerinde olan firma oranı da aynı dönemde yüzde 57,3’ten yüzde 39,5’e geriledi.

Borçluluk göstergeleri şirketlerin finansman baskısının arttığını ortaya koydu. Finansman giderlerini karşılama oranı 2022’de 2,5 seviyesindeyken 2025’te 1,1’e kadar düştü. Finansman gideri karşılama oranı 1,5’in altında kalan firma oranı da yüzde 61,9’dan yüzde 34,9’a geriledi.

Şirketlerin nakit dönüşüm süresi de uzadı. 2022’de 50 gün olan nakit dönüşüm süresi 2026’nın ilk çeyreğinde 105 güne çıktı. Stok devir süresi 89 günden 157 güne yükselirken, alacak tahsil süresi de 70 günden 78 güne çıktı.