Borsa Yatırım Fonları desteğe başladı

İSTANBUL/EKONOMİ

27 Şubat'ta Bloomberg'in konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı bir habere göre, Türkiye Varlık Fonu (TVF) borsaya destek vermek için 1 milyar dolarlık bir tutarı Borsa İstanbul’a aktarmayı planlıyordu. Tutarın aktarımının ise Ziraat Portföyün Borsa Yatırım Fonları aracılığıyla olacağı, kaynaklardan gelen bilgiler arasındaydı.

Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "6'lı Masa" olarak adlandırılan ve 6 siyasi partinin kurduğu bir ittifaktan oluşan masadan kalkması, borsada ani düşüşlere yol açmıştı. Ülkenin siyasi belirsizliğinin sebep olduğu bu ani düşüşün engellenmesi için ise, bazı sektör profesyonelleri, Ziraat Portföyün çok yüksek miktarlarda alım yaptığını aktarmış ve bunları veri terminalleri aracılığıyla teyit edebildiklerini belirtmişlerdi.

Portföyün normalde alışılmışın üzerinde alım ve satım işlemi yapması, akıllara bu yapılan işlemlerin, TVF aracılığıyla aktarılması beklenen tutar sebebiyle olup olmadığı sorusunu getirdi.

Fonlara ani bir para girişi olduğu görülüyor

TEFAS tarafından sağlanan verilere göre, bahsedilen tarihler arasında Ziraat Portföye ait olan Borsa Yatırım Fonlarının portföylerinde ciddi yükselişler olduğu görülüyor. Öyle ki, Ziraat Portföye ait olan bazı yatırım fonlarının portföy büyüklüklerinde yüzde 40’ı aşan artışlar meydana geldi.

Haberin geçtiği 27 Şubat 2023 tarihinde Ziraat Portföye ait olan 11 borsa yatırım fonundan, 10 tanesi hisse senedi ağırlığı bulunduran fondu ve geriye kalan 1 fon ise portföyünde değerli metaller barındırıyordu.

Portföylerinde ağırlıklı olarak hisse senedi taşıyan 10 fonun ortalama olarak portföylerinde tuttukları hisse senetleri, toplam portföylerinin yüzde 99'uydu. Portföylerinde toplam tuttukları tutar ise haberin geçtiği tarihte 14 Milyar 196 milyon TL' idi, bu tutarın ise 14 milyar 188 milyon TL'lik kısmı doğrudan Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerini barındırıyordu.

06.02.2023 tarihinde ise, bahsedilen 10 fonun toplam portföy büyüklüğü, 27.02.2023 tarihine göre yüzde 36,08 artarak 19 milyar 424 milyon TL'ye ulaşıyor.

Bu tarihe kadar, bahsedilen 10 fonun 9 tanesinin portföy değerinde artış meydana gelirken ZTM kodlu likit temettü endeksi fonunun porföy değerinde bir azalış meydana geliyor. Fonların portföylerinde meydana gelen toplam yükseliş ise 5 milyar 200 milyon TL civarında, ki bu kısa sürede meydana gelen toplam yükseliş, 10 fonun 27.02.2023 tarihindeki toplam büyüklüğünün de yüzde 36,83'üne tekabül ediyor.

Portföy büyüklüğündeki yükseliş, hisse senetlerinin ağırlıklı olarak işlem yaptığı endekslerdeki yükseliş veya düşüşlerden arındırıldığında ise toplam ortaya çıkan sonuç, fonlara yeni girdiği düşünülen tutara yakın bir sonucu bize veriyor.

Fonlar, ağırlıklı olarak işlem gösterdikleri endeksin belirtilen tarihler arasındaki yükselişinden arındırıldığında ise , toplam portföy büyüklüğü 18 milyar 684 milyon TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayı, yükselişten arındırılmamış portföy büyüklüğünün yaklaşık 750 milyon TL aşşağısında bulunuyor. Böylece fonlara yeni girdiği düşünülen tutar 4 milyar 500 milyon TL'ye yakın gözüküyor.

Bu tutar 240 milyon dolara karşılık geliyor. Yani bu Borsa Yatırım Fonları'na, TVF tarafından sokulması beklenen 1 milyar doların yüzde 24'üne tekabül ediyor.

Kısa süre içerisinde fonlara giren bu tutar ise ilgi çekici. Yıl başından 27.02.2023 tarihine kadar bu fonların toplam portföy büyüklükleri 11 milyar TL artış gösterirken, 27.02.2023-06.03.2023 tarihleri arasında ise 5 milyar yükseldi. Yani yılbaşından beri portöylerin tutarındaki artışın yarısı, portföylere yalnızca 1 hafta içerisinde girmiş oldu.