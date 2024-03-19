Borsa yatırımcısı yeniden 8 milyonun altında

Şebnem TURHAN

Borsa İstanbul yatırımcı sayısı yine haftayla birlikte yeniden 8 milyonun altına geriledi. Üst üste gelen halka arzların sayesinde yatırımcı sayısı mart başında 8.35 milyona kadar yükselmişti. Dün itibariyle ise 7 milyon 931 bin 792'ye geriledi. Yatırımcı sayısı zirveyi 8 milyon 601 bin 632 ile 13 Aralık 2023'te görmüştü.

Borsa İstanbul'da son haftalarda kayıpların arttığı seyir devam ediyor. Ancak halka arzların talep toplamasının bu haftalarda yaşanması yatırımcı sayısının her şeye rağmen artmasını sağladı. Geçen yıl sonunda 7.6 milyona inen ocak ve şubatta halka arz olmaması nedeniyle 7.18 milyona kadar gerileyen yatırımcı sayısı halka arzların başlamasıyla yeniden yükselmeye başladı. 27 Şubat'ta 8 milyon sınırını aşmayı başaran yatırımcı sayısı 8 Mart'ta 3 milyon 346 bin 500 kişiye dayandı. Yine devam eden halka arzlarla 8 milyon sınırının üzerinde kalmayı başaran yatırımcı sayısı yeni halka arz ve talep toplamanın gerçekleşmeyeceği bu haftaya ise 7 milyon 931 bin 792'ye gerileyerek başladı.