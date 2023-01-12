Borsa yatırımcısının başı döndü

Bu yılın ilk iş gününden sonra sert kayıplar yaşayan Borsa İstanbul endekslerinin bugünkü hareketi baş döndürdü. Borsa İstanbul BİST100 endeksi güne yüzde 2,5 yükselişle başlarken alımların hızlanmasıyla yüzde 4’e kadar prim yaptı. Öğle saatlerinde ise BİST100 endeksi negatif bölgeye geçti. Bir ara satışların sertleşmesiyle pozitif hava dağıldı ve endeks 4.700 puanın altını test etti. Bu hareketlerin ardından öğleden sonra ise yeniden alım rüzgarına kapılan Borsa İstanbul BİST100 endeksi yüzde 3’ü aşan yükselişi gördü. Endeks saat 17 itibariyle 4.872 (+%3) seviyesinde yer aldı.

Haftanın ilk işlem günü yüzde 11,5 düşen BİST100 endeksi yılbaşından bu yana ise yüzde 14,5’lik düşüşüyle dünyada en fazla kayıp yaşayan endeks haline gelmişti. Geçen yıl ise endeks yüzde 200’e varan primiyle yüksek enflasyona karşı yatırımcıların bir numaralı adresi olarak öne çıkıyordu.

Ters repo kısıtlaması ertelendi

SPK Pay Senedi Repo Pazarı'nda taraf olunan ters repo sözleşmelerinin portföylere dahil edilmemesi ve ilgili fonların taraf olacağı pozisyonların kapatılması için son sürenin 28 Nisan 2023 tarihine uzatıldığını duyurdu. Analistler çoğunlukla bu açıkların kapatıldığını ancak borsaya nefes aldırıp aldırmamasının bugün işlemlerde ortaya çıkacağını belirtmişti.

ABD'de enflasyon yüzde 6,5'e geriledi

Öte yandan piyasaların merakla beklediği ABD enflasyonu sürpriz yapmadı. Aylıkta enflasyon pandemiden bu yana ilk kez negatif olarak gerçekleşti. ABD'de tüketici fiyatları altıncı ayda da yıllık bazda geriledi ve 2021 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine geldi. Aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.

Yabancıdan ilk haftada 352 milyon dolar satış



Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verilerine göre, 2023 yılının ilk haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasalarında net 351.9 milyon dolar satış yaptı. Bu satış 20 Mayıs 2022’den bu yana yabancı yatırımcıların en hızlı çıkışı oldu. Son 4 haftada ise yabancı yatırımcıların satış büyüklüğü 925.1 milyon dolara yükseldi.