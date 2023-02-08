Borsa yatırımcısının yüzde 10,3’ü bölgede

İSTANBUL / EKONOMİ

Büyük deprem felaketine rağmen açık kalan Borsa İstanbul BİST100 endeksi sadece haftanın ilk iki günü yüzde 10,9 değer kaybederken depremin etkilediği 10 ilde hisse senedi yatırımcıları ise bu dönemde yaşam mücadelesi veriyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, deprem bölgelerindeki illerde hisse senedi yatırımcısı sayısı 381 bin 463. Toplamda 3 milyon 969 bin 945 yerli yatırımcı göz önüne alındığında neredeyse hisse senedi yatırımcılarının yüzde 10,32’si bölgede bulunuyor. Ve analistlerin belirttiğine göre son iki gündür işlem yapılan piyasada haksız işlemlere maruz kalıyor.

Portföy büyüklüğünün yüzde 3,5’i

MKK verileri ocak sonu itibariyle hisse senedi piyasalarında toplam portföy büyüklüğünün ise 1 trilyon 617 milyar 214 milyon lira seviyesinde olduğunu gösteriyor. Bölgede depremden etkilenen 10 ildeki 381 bin 463 yatırımcının portföy büyüklüğü ise 56 milyar 186 milyon lira. Bu yine hisse senedi yatarım portföyünün yüzde 3,5’inin de bölgede olduğunu gösteriyor.

Yine bugün de yüzde 0,52 düşüşle açılan ve ilk işlemler sonrası düşüşü yüzde 3,8'in üzerine taşıyan BİST100 endeksinde deprem bölgesindeki yatırımcıların kayıplarının arttığını ortaya koyuyor.