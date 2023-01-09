Borsa yeniden satışa geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 1'in üzerinde yükselişle başlamasının ardından yeniden düşüşe geçti. Şu ana kadar en yüksek 5416 seviyesini gören BIST-100, yüzde 3'ü aşan kayıpla da 5176 seviyesini gördü. Endeks saat 11:55 itibariyle 5232 (-%2) puan seviyesinde yer aldı.

Yüksek frekanslı işlem ağırlığı yüksek bir aracı kurumun geçen hafta yaptığı alımlar sonrası tekrar satışa geçtiği belirtiliyor.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 4,41 değer kazancıyla 5.341,96 puandan kapanmıştı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.450 seviyesinin direnç, 5.300 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Euro/TL 20’nin üzerinde

Öte yandan Euro, ABD doları karşısında son 1 haftanın en yüksek seviyesi olan 1,0691’i gördü. Euro/TL ise bugün yüzde 1 primle 20,10 seviyesine kadar çıktı. 18,80 seviyesini deneyen dolar/TL 18,78’den işlem görüyor.

Gram altın rekora doymuyor

Altın yeni haftada yükseliş eğiminde. Doların güç kaybetmesi altın ons fiyatlarına olumlu yansıyor. Spot altın bugün 1881 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise açılışını yüzde 1’e yakın primle yaparak 1150 TL ile rekor yeniledi.