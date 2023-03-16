Borsa yolundaki Eksun Gıda, neler hedefliyor?
Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, GONG programında halka arz sürecini ve şirketin hedeflerini anlattı...
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Halka arz için talep toplamaya başlayan Eksun Gıda, 48,90 TL'den halka arz olacak.
Türkiye'nin önemli un üreticilerinden Eksun Gıda'nın Genel Müdürü Ahmet Demir, halka arz süreci ve yeni hedeflere yönelik olarak Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve paramevzu.com Genel Yayın Yönetmeni Barış Erkaya'nın sorularını yanıtladı.