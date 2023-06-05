Borsa yükselişin devamıyla başladı

Borsa İstanbul yeni haftaya pozitif görünümün devamıyla başladı. Ekonomide direksiyona Mehmet Şimşek'in geçeceği beklentisiyle son dönemde yükselişini hızlandıran BIST-100, açıklanan kabine sonrası bu trendini koruyor.

BIST 100 Endeksi, yeni kabine sonrası, açılışını yüzde 2.3 primle 5.233 puandan gerçekleştirdi. Endeks cuma gününü yüzde 3.1’lik artışla 5.115 seviyesinde kapanırke, haftalık değer artışı yüzde 12'ye ulaşmıştı.

Ata Yatırım, ekonomi kadrolarının yenilenmesi ve normalleşme teması ile ilk hedefin 5.200 seviyesi olduğunu paylaştı. Dolar kurunun mevcut seviyesiyle 5.350-5.400 aralığına kadar yükselişin mümkün göründüğü belirtilirken, "Şu aşamada 5.000 seviyesinin altına bir geri çekilme beklemeyiz. Kur/faiz dengeleri oturdukça borsanın yukarı potansiyeli de netleşecektir" değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan yükseliş eğilimini koruyan Dolar/TL ise 21.15 seviyelerinde işlem görüyor.

Piyasalar artık, Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Mehmet Şimşek'e eşlik edecek ekonomi kadrolarının açıklanmasını bekliyor.

Yurt dışında Fed beklentisi

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle yeni haftaya pozitif başlandı. Analistler, istihdamın beklentilerin üzerinde artmasına karşın işsizlik oranındaki artışla birlikte ücretlerdeki yükselişin yumuşamasıyla Fed'in gelecek hafta faiz artırımlarına ara verebileceği öngörüsünün güçlendiğini ifade etti.