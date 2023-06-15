Borsa yükselişle kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,51 değer kazanarak günü 5.495,48 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 134,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 68,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,71, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 0,38 ile gıda, içecek oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak, yüksek enflasyonla mücadele de faiz oranlarını art arda sekizinci kez yükseltti.

Analistler, Fed ve ECB'nin kararlarının ardından piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırmaya ara vermeyeceklerini belirtmesiyle Banka'nın daha fazla faiz artış sinyali verdiğini dile getiren analistler, Fed'in para politikalarına ilişkin belirsizliklerin de devam ettiğini söyledi.

Fed'in temmuz toplantısında 25 baz puan faiz artışı yapacağına ilişkin beklentiler yüzde 70 seviyesinde bulunurken, Banka'nın, faiz artırım döngüsünü yüzde 5,50-5,75 seviyesinde tamamlayabileceği öngörüsü de masada bulunuyor.

Yarın Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.150 seviyelerinin destek, 5.400 ve 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.