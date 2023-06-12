Borsa zirveden döndü

İSTANBUL / EKONOMİ

Yurt içi piyasa yeni haftaya yine hareketli başladı. Borsa İstanbul 100 endeksi, haftaya yüzde 0,84 artışla 5673 puandan başlarken, sonrasında değer kazancını sürdürdü ve endeks 5730 puana kadar yükselerek gün içi tarihi zirvesini yeniledi. 5.730,19 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 5.500-5.600 bandında dengelendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 değer kaybederek günü 5.588,98 puandan tamamladı.

Dolarda yükseliş sürüyor

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 23,38 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe tarihi rekorla başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasada yeni zirvesini 23,7625 TL'ye taşıdı. Dolar, gün sonunda 23,65 seviyesinde yer aldı.

Euro/TL, 25,5490 TL'ye kadar tırmanırken, gün sonunda 25.44 seviyesinde işlem gördü.

Gram altında rekor üstüne rekor

Altının gram fiyatı, dolarTL'deki yükselişin desteğiyle tarihi rekorunu 1497 TL'ye taşıdı. Ons altının ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, saat 18.20 itibarıyla yüzde 1 artışla 14890 TL'den işlem gördü.

Altının ons fiyatı, kararsız bir seyir izlenirken; şu sıralarda yüzde 0,13 oranında düşüşle 1960 dolarda işlem görüyor.

Yarın ABD'de enflasyon verisinin yanı sıra Almanya'da enflasyon ve ZEW endeksleri, İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.850 seviyesinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.