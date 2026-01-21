13 işlem gününün 12'sinde rekor kırmıştı: Borsa İstanbul'da yılın ikinci negatif günü

Jeopolitik risklerin yükselmesiyle, küresel piyasalarda risk iştahı düşük kalırken; şimdiye kadar pozitif ayrışan Borsa İstanbul bugün küresel piyasalara ayak uydurdu. Piyasa uzmanları, borsada ana yönün yukarı olduğunu değerlendirirken; ara ara yaşanabilecek kısa süreli kâr satışlarının borsa açısından daha sağlıklı olacağını değerlendiriliyor.

Öte yandan BIST 100 endeksi, yıl başından bu yana geçirdiğimiz 13 işlem gününün 12'sinde rekor kırarken; yatırımcısına yaklaşık yüzde 14 oranında kazandırdı; endeksin 2025 yılı getirisi yüzde 15 civarında kalmıştı.

ASELSAN'daki düşüş de borsayı baskıladı

BIST100 şirketleri arasında en büyük ağırlığa sahip ASELSAN hissesindeki düşüş de endeksi aşağı çekerken; Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Tuncay Turşucu, ASELSAN hissesindeki düşüşün BIST100 endeksini etkilemesinin normal olduğunu belirtti ve "ASELSAN yüzde 10 ile BIST100 endeksinde en büyük ağırlığa sahip. Yükselirken nasıl endeksi pozitif etkilediyse, düşerken de negatif etkileyecektir" dedi. Turşucu, "Muhtemelen fiyatın belirli oranda düşmesi, piyasada alım için fırsat olarak görülmeye başlanacaktır" şeklinde değerlendirdi.

2025 Aralık ayından bu yana soluksuz yükselen ASELSAN, bugün kâr satışlarıyla karşılaştı ve taban fiyata geriledi.

Borsada seyir negatife döndü

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,08 puan ve yüzde 0,27 artışla 12 bin 839 puana çıktı. Endeks sonrasında negatif tarafa geçerken, günü yüzde 0,61 kayıpla 12 bin 728 puandan tamamladı.

Güne başlarken bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kazandı; holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti. Kapanışta ise endeksler sırasıyla, yüzde 2,39 primli ve yüzde 0,67 düşüşle hareket etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12 bin 500 ve 12 bin 400 puan destek, 12 bin 800 ve 12 bin 900 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 12 bin 805 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 12 bin 914 puana çıkardı.

12.600 desteği kritik olacak

Destek Yatırım

2025 yılı dolar bazlı zirve seviyesi olan 12.870, dün bir kez daha test edildi ve bu seviyeden satışla karşılaştı. 12.870 ana direnç olarak izlenirken, 12.600 seviyesinde bulunan kısa vadeli ana destek öne çıktı. 12.600 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde, kısa vadeli bir düzeltme sürecinin başlaması beklenebilir.

Jeopolitik risklerin petrol arzına ilişkin yaratacağı belirsizlikler nedeniyle Tüpraş’ı, soğuk kış koşulları ile birlikte artan doğalgaz ve enerji ihtiyacı nedeniyle dağıtım sektöründe olan Naturelgaz, Enerya Enerji ve Enerjisa’yı günlük önerilerimiz arasında yer veriyoruz.

Piyasalarda kritik hafta

Bu hafta gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararında olacak. Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody’s'in cuma günü piyasalar kapandıktan sonra, Türkiye'nin not değerlendirmesini duyurması bekleniyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararında, piyasa beklentisi 150 baz puan indirim yönünde olurken; Fitch ve Moody’s cephesinde kredi notunda bir değişiklik beklenmiyor, ancak görünüm tarafında iyileşme geleceği tahmin ediliyor.

Gözler, Trump'ın Davos'ta yapması beklenen konuşmasında

Küresel piyasalar, ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını artırması ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik adımlar atmasıyla negatif bir seyir izliyor. Hafta başında dünya borsalarından pozitif ayrışan ve alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bugün Avrupa borsalarındaki düşüşe paralel değer kaybetti.

Analistler, günün geri kalanında ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta yapması beklenen konuşmanın yanı sıra Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.