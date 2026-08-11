13 şirketin bilanço açıklama süresi uzatıldı
Sermaye Piyasası Kurulu, 30 Haziran 2026 tarihli finansal raporlarını KAP'a bildirmek için ek süre isteyen 13 şirketin başvurusunu kabul etti. Şirketlere tanınan süreler 14 Ağustos ile 25 Eylül arasında değişiyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 30 Haziran 2026 tarihli finansal raporların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilmesine ilişkin ek süre talebinde bulunan 13 şirketin başvurusunu uygun gördü.
Böylece söz konusu şirketlerin 30 Haziran 2026 tarihli finansal raporlarını KAP'a bildirmeleri için tanınan süreler, şirket bazında 14 Ağustos ile 25 Eylül 2026 arasındaki tarihlere uzatılmış oldu.
Şirketlere tanınan ek süreler
SPK değerlendirmesine göre şirketlere tanınan ek süreler şöyle belirlendi:
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO): 20 Ağustos 2026 dahil
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. (TLMAN): 14 Ağustos 2026 dahil
Ak Faktoring A.Ş. (AKSFA): 24 Ağustos 2026 dahil
İnallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INALR): 24 Ağustos 2026 dahil
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC): 10 Eylül 2026 dahil
Çamsan Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CMSAN): 25 Eylül 2026 dahil
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE): 25 Ağustos 2026 dahil
Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. (TRKNT): 10 Eylül 2026 dahil
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT): 28 Ağustos 2026 dahil
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR): 19 Ağustos 2026 dahil
Teb Arval Araç Filo Kiralama A.Ş. (TBARV): 18 Eylül 2026 dahil
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CASA): 18 Eylül 2026 dahil
Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI): 20 Ağustos 2026 dahil