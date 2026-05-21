Borsa İstanbul’da işlem gören 15 şirket yatırımcısına kar payı ödemesi yapıp yapmayacağına ilişkin kararını açıkladı.

MÜCAHİT DERE
15 şirketten temettü kararı; Borsa yatırımcısı merakla bekliyordu.
Borsa İstanbul’da yatırımcıların temettü beklentisi sürerken, aralarında farklı sektörlerden şirketlerin bulunduğu 15 firma kar payı dağıtımına ilişkin kararını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamalar sonrası yatırımcılar ödeme tarihleri, dağıtım oranları ve nakit temettü detaylarına odaklandı.

Uzmanlar, temettü kararlarının kısa vadeli fiyatlamaların yanı sıra uzun vadeli yatırımcı ilgisi açısından da önemli sinyaller verdiğini belirtiyor.

15 ŞİRKETTEN KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN KARAR

Rotaborsa.com’da derlenen bilgiye göre şirketlerin temettü kararları şu şekilde:

Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. (UCAYM

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Genel Kurul Dağıtmayacak Dağıtmayacak

Dünya Holding A.Ş. (DUNYH)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Genel Kurul Dağıtmayacak Dağıtmayacak

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Yönetim Kurulu 0,0077 TL 0,0077 TL 23 Haziran

İhlas Gazetecilik A.Ş. (IHGZT)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Yönetim Kurulu Dağıtmayacak Dağıtmayacak

İhlas Yayın Holding A.Ş. (IHYAY)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Yönetim Kurulu Dağıtmayacak Dağıtmayacak

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Yönetim Kurulu Dağıtmayacak Dağıtmayacak

İhlas Holding A.Ş. (IHLAS)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Yönetim Kurulu Dağıtmayacak Dağıtmayacak

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Yönetim Kurulu Dağıtmayacak Dağıtmayacak

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Genel Kurul Dağıtmayacak Dağıtmayacak

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Genel Kurul Dağıtmayacak Dağıtmayacak

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Genel Kurul Dağıtmayacak Dağıtmayacak

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Genel Kurul 0,210116 TL 0,1785986 TL 28 Temmuz

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Genel Kurul 1,8804153 TL 1,598353 TL 1 Haziran

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Yönetim Kurulu Dağıtmayacak Dağıtmayacak

Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Yönetim Kurulu Dağıtmayacak Dağıtmayacak

 

Kaynak: rotaborsa.com Derleme: ekonomim.com