15 şirketten temettü kararı; Borsa yatırımcısı merakla bekliyordu.

Borsa İstanbul’da yatırımcıların temettü beklentisi sürerken, aralarında farklı sektörlerden şirketlerin bulunduğu 15 firma kar payı dağıtımına ilişkin kararını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamalar sonrası yatırımcılar ödeme tarihleri, dağıtım oranları ve nakit temettü detaylarına odaklandı.
Uzmanlar, temettü kararlarının kısa vadeli fiyatlamaların yanı sıra uzun vadeli yatırımcı ilgisi açısından da önemli sinyaller verdiğini belirtiyor.
15 ŞİRKETTEN KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN KARAR
Rotaborsa.com’da derlenen bilgiye göre şirketlerin temettü kararları şu şekilde:
Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. (UCAYM
Karar tanımı
Hisse başı temettü tutarı (brüt)
Hisse başı temettü tutarı (net)
Temettü tarihi
Genel Kurul
Dağıtmayacak
Dağıtmayacak
–
Dünya Holding A.Ş. (DUNYH)
Karar tanımı
Hisse başı temettü tutarı (brüt)
Hisse başı temettü tutarı (net)
Temettü tarihi
Genel Kurul
Dağıtmayacak
Dağıtmayacak
–
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO)
Karar tanımı
Hisse başı temettü tutarı (brüt)
Hisse başı temettü tutarı (net)
Temettü tarihi
Yönetim Kurulu
0,0077 TL
0,0077 TL
23 Haziran
İhlas Gazetecilik A.Ş. (IHGZT)
Karar tanımı
Hisse başı temettü tutarı (brüt)
Hisse başı temettü tutarı (net)
Temettü tarihi
Yönetim Kurulu
Dağıtmayacak
Dağıtmayacak
–
İhlas Yayın Holding A.Ş. (IHYAY)
Karar tanımı
Hisse başı temettü tutarı (brüt)
Hisse başı temettü tutarı (net)
Temettü tarihi
Yönetim Kurulu
Dağıtmayacak
Dağıtmayacak
–
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA)
Karar tanımı
Hisse başı temettü tutarı (brüt)
Hisse başı temettü tutarı (net)
Temettü tarihi
Yönetim Kurulu
Dağıtmayacak
Dağıtmayacak
–
İhlas Holding A.Ş. (IHLAS)
Karar tanımı
Hisse başı temettü tutarı (brüt)
Hisse başı temettü tutarı (net)
Temettü tarihi
Yönetim Kurulu
Dağıtmayacak
Dağıtmayacak
–
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM)
Karar tanımı
Hisse başı temettü tutarı (brüt)
Hisse başı temettü tutarı (net)
Temettü tarihi
Yönetim Kurulu
Dağıtmayacak
Dağıtmayacak
–
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO)
Karar tanımı
Hisse başı temettü tutarı (brüt)
Hisse başı temettü tutarı (net)
Temettü tarihi
Genel Kurul
Dağıtmayacak
Dağıtmayacak
–
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR)
Karar tanımı
Hisse başı temettü tutarı (brüt)
Hisse başı temettü tutarı (net)
Temettü tarihi
Genel Kurul
Dağıtmayacak
Dağıtmayacak
–
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET)
Karar tanımı
Hisse başı temettü tutarı (brüt)
Hisse başı temettü tutarı (net)
Temettü tarihi
Genel Kurul
Dağıtmayacak
Dağıtmayacak
–
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN)
Karar tanımı
Hisse başı temettü tutarı (brüt)
Hisse başı temettü tutarı (net)
Temettü tarihi
Genel Kurul
0,210116 TL
0,1785986 TL
28 Temmuz
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS)
Karar tanımı
Hisse başı temettü tutarı (brüt)
Hisse başı temettü tutarı (net)
Temettü tarihi
Genel Kurul
1,8804153 TL
1,598353 TL
1 Haziran
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO)
Karar tanımı
Hisse başı temettü tutarı (brüt)
Hisse başı temettü tutarı (net)
Temettü tarihi
Yönetim Kurulu
Dağıtmayacak
Dağıtmayacak
–
Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH)
Karar tanımı
Hisse başı temettü tutarı (brüt)
Hisse başı temettü tutarı (net)
Temettü tarihi
Yönetim Kurulu
Dağıtmayacak
Dağıtmayacak
–
Kaynak: rotaborsa.com Derleme: ekonomim.com
