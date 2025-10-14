2 hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 14 Ekim 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi hakkında açıklama yapıldı. Açıklamaya göre 2 hisseye kredili işlem yasağı getirildi.
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Artemis Halı A.Ş (ARTMS) ve Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) payları 15/10/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/11/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
