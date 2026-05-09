2008’in krizinde ünlenen Michael Burry’den ‘1999-2000 dot-com’ balonu uyarısı

“Big Short” filmiyle tanınan yatırımcı Michael Burry, borsalarda yapay zekâ odaklı yükselişin dot-com balonunun son dönemlerine benzemeye başladığı uyarısında bulundu.

2008’de Küresel Finans Krizi’ne dönüşen ABD’deki konut krizini önceden tahmin etmesiyle bilinen Burry, hisse senetlerinin artık istihdam verileri ya da tüketici güveni gibi ekonomik göstergelere mantıklı şekilde tepki vermediğini söyledi.

“Başka hiçbir şey konuşulmuyor”

Burry’nin Substack’te yayımladığı paylaşımı aktaran CNBC’nin haberine göre, uzun bir araba yolculuğu sırasında finans televizyonu ve radyo yayınlarını dinledikten sonra, “Durmaksızın yapay zekâ konuşuluyor. Gün boyu başka hiçbir şey konuşulmuyor” ifadelerini kullanan ünlü yatırımcı, “Hisseler, istihdam verileri ya da tüketici güveni nedeniyle yükselmiyor veya düşmüyor” dedi.

“Piyasalar sadece yükseldiği için yükseliyor. Herkesin anladığını düşündüğü iki harfli bir tez üzerinden hareket ediyor. Kendimi 1999-2000 balonunun son aylarındaymışız gibi hissediyorum” ifadelerini kullanan Burry, Philadelphia Yarı İletken Endeksi’nin (SOX) son dönemdeki seyrini, Mart 2000’de teknoloji hisselerinde yaşanan çöküş öncesindeki yükselişle karşılaştırdı. Endeks bu hafta yüzde 10’dan fazla yükselirken, 2026 başından bu yana kazancı yüzde 65’e ulaştı.

S&P 500 yeni zirvesini gördü

S&P 500 endeksi, yatırımcıların rekor düşük seviyeye gerileyen tüketici güveni yerine beklentilerden biraz daha iyi gelen nisan ayı istihdam verilerine odaklanmasıyla cuma günü yeni zirvesini gördü.

Son iki yılda yatırımcıların yapay zekâ bağlantılı hisselere yoğun ilgi göstermesi, ABD borsalarının peş peşe rekor seviyelere ulaşmasına katkı sağladı. Özellikle yarı iletken şirketleri ile yapay zekâ altyapısı ve yazılımlarına odaklanan büyük teknoloji şirketleri rallinin öncüsü oldu. Üretken yapay zekâya yönelik ilginin değerlemelerde sert yükselişleri beraberinde getirdiği belirtiliyor.

“Boğa piyasası bir süre daha devam edebilir”

Milyarder yatırımcı Paul Tudor Jones da yapay zekâ öncülüğündeki mevcut ralliyi dot-com balonu öncesi döneme benzetti ancak boğa piyasasının bir süre daha devam edebileceğini düşünüyor.

Jones, bu hafta CNBC’ye yaptığı açıklamada mevcut ortamın 1999 yılına, yani teknoloji hisselerinin 2000 başında zirve yapmasından yaklaşık bir yıl öncesine benzediğini söyledi ve rallinin bir veya iki yıl daha sürebileceğini tahmin etti.

Bununla birlikte Jones, değerlemelerin büyümeye devam etmesi halinde düzeltmenin sert olabileceği uyarısında bulundu.

Jones, “Borsanın yüzde 40 daha yükseldiğini düşünün. Borsa değeri/milli gelir oranı muhtemelen yüzde 300-350 seviyelerine çıkacak. Böyle bir durumda nefes kesici düzeltmeler yaşanacağını biliyorsunuz” dedi.