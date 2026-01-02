2025 yılında 18 şirket halka açıldı, en çok halka arz şubat ayında gerçekleşti

Matriks Haber'in derlediği bilgilere göre, geçen yıl gerçekleştirilen 18 halka arzın piyasa değeri 45 milyar 154,7 milyon TL veya 38 milyon 40 bin dolar seviyesine ulaştı. 2024 yılında toplam 57 milyar 313,2 milyon TL değerinde 33 halka arz gerçekleştirilmişti.

Geçen yıl ocak ayında 5, şubat ayında 8, eylül ayında 1, kasım ayında 3 ve aralık ayında ise 1 halka arz yapılırken, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos aylarında ise halka arz yapılmadı.

2025 yılının en büyük halka arzları ise 6 milyar TL piyasa değeriyle Pasifik Holding, 4 milyar 884,5 milyon TL piyasa değeriyle Balsu gıda ve 4 milyar 845 milyon TL piyasa değeriyle Gülermak oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yılın son haftalık bülteninde Meysu Gıda’nın ilk halka arz başvurusunu onaylamıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu istatistikleri

SPK’nın verilerine göre, Borsa İstanbul’da bu yılki halka arzlarla birlikte işlem gören şirket sayısı 591’e ulaşmış durumda bulunuyor. 2024 yılı sonunda bu sayı 572’ydi.

2025 yılında SPK’nın sermaye piyasası araçları tavan onay sayıları ise borçlanma araçlarında 351, kira sertifikasında 92, diğer sermaye piyasası araçları ise 27 oldu. Böylece toplam 470 sermaye piyasası araç ihracına onay verildi.

Satışı gerçekleşen pay harici sermaye piyasası araçları ihraç tutarlarına bakıldığında, 2 trilyon 132,7 milyon TL borçlanma araçları, 350,4 milyar TL yurt içi kira sertifikası ve 86,6 milyar TL diğer sermaye piyasası araçları ihracı satışı gerçekleştirildi. Böylece 2025 yılında 1 trilyon 43,6 milyar TL yurt içi, 1 trilyon 526,1 milyar TL yurt dışı olmak üzere toplamda 2 trilyon 569,7 TL sermaye piyasası ihracının satışı gerçekleştirildi. Bir önceki yıl sermaye piyasası ihraç satışı toplamda 1 trilyon 904,6 milyar TL olmuştu.

İzahname/ihraç belgesi onayı verilen sermaye piyasası araçlarında tavan onay sayıları bu yıl toplamında 470 oldu. Bu ihraçların 351’ini borçlanma aracı, 92’sini kira sertifikası, 27’sini ise diğer sermaye piyasası araçları oluşturdu. 2024 yılında bu sayı toplam 377 olmuştu.

Halka arz beklentileri

2026 yılının 2025 yılına göre halka arz bakımından daha hareketli olması bekleniyor.

SPK Başkanı Ömer Gönül, 11 Aralık 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, 2020 yılından bugüne kadar 204 şirketin halka arzı gerçekleştirildiğini ve bu şirketlerin piyasadan 222 milyar lira kaynak sağlandığını kaydetmişti.

Gönül, pay piyasalarında yatırımcı sayısının 6,4 milyonu aştığını, sermaye piyasalarında bakiyeli yatırımcı sayısının ise 11 milyona yaklaştığını vurgulayarak, “Hâlihazırda borsada işlem gören şirketlerin 3’te 1’i son 6 yılda halka arz edilmiştir. Bu tabloyu kalıcı kılmak için; piyasaların mevzuatsal ve teknolojik altyapısını güçlendirmek, güvenliğini artırmak, yatırımcıyı korumak ve finansal okuryazarlığı geliştirmek önceliğimiz olmaya devam edecektir.” açıklamasında bulunmuştu.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri

31 Aralık 2025 tarihinde paylaşılan MKK piyasa verilerine göre, 2024 sonunda 19,82 trilyon TL seviyesinde gerçekleşen toplam piyasa değeri, bu yıl sonunda 28,96 trilyon TL’ye yükseldi. Toplam kayıtlı yatırımcı sayısı 37,94 milyon, bakiyeli yatırımcı sayısı ise 10,54 milyona ulaştı.

Toplam 17,33 trilyon TL tutarında büyüklüğe ulaşan pay senedi piyasasında yatırımcı sayısı ise 6 milyon 514 bin 151’e geriledi. 2024 sonunda pay senedi piyasa değeri 13,38 trilyon TL, yatırımcı sayısı ise 3,88 milyon kişiydi.

2025 yılı yatırım fonu portföy değerinde yüzde 84,7 gibi yüksek bir oranda artış gözlendi. Yatırım fonu yatırımcı sayısı 5 milyon 490 binden 5 milyon 722 bine yükselirken, piyasa değeri 4,62 trilyon TL’den 8,53 trilyon TL’ye çıktı

Halka arzların tarihsel gelişimi

1991 yılı itibarıyla en çok sayıda halka arz 56 ile 2023 yılında gerçekleşirken, en düşük halka arz sayısı ise 1 şirketin halka arzı ile 2001 yılında gerçekleşmişti.