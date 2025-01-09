2025’te ABD ve Japon hisse senetleri daha cazip görünüyor!

Pictet Wealth Management, 2025 görünümünde ABD ve Japon hisse senetlerinin Euro bölgesi ve gelişmekte olan piyasalara kıyasla daha cazip olduğunu söyledi.

Pictet Baş Asya stratejisti Dong Chen, daha güçlü bir ABD doları, üstün büyüme ölçütleri ve vergi indirimleri ve deregülasyon beklentisinin ABD risk varlıklarını daha cazip hale getirdiğini belirtti.

"Japon hisse senetleri daha güçlü GSYH büyümesi ile yükselecektir. Japonya'daki kazanç büyüme tahminleri makul görünüyor ve değerlemeler uzun vadeli ortalamalarına yakın" diye konuşan Chen, buna karşılık, tarife belirsizlikleri, doların devam eden gücü ve iyimser görünen kazanç beklentileri Pictet'i gelişmekte olan piyasa hisse senetlerine karşı temkinli kıldığını vurguladı.