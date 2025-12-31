2025’te Borsa İstanbul’da temettü rüzgârı esti: 172 şirketten 226,7 milyar TL

Borsa İstanbul'da 2025 yılında aralarında Ford Otosan (FROTO), Migros (MGROS), Turkcell (TCELL) ve THY'nin (THYAO) de olduğu toplam 172 şirket nakit temettü dağıtımı yaptı.

Bu 172 şirket gerek 2024 yılı karlarından, gerekse 2025 yılı karlarından avans olarak toplam 226 milyar 746,95 milyon TL net temettüyü hissedarlarına dağıttılar.

En çok temettü dağıtan şirketler

Hissedarlarına en çok temettü dağıtan şirketler Ford Otosan ve Tüpraş oldular. Onları Koç Holding ve Garanti Bankası ve Enka İnşaat takip etti.

Ford Otosan hissedarlarına toplam 25 milyar 907,5 milyon TL net kar dağıtımı gerçekleştirdi.

Tüpraş da hissedarlarına yıl içinde 2 taksitte gerçekleştirdiği ödemeler ile 24 milyar 904,99 milyon TL net temettü dağıttı.

Koç Holding hissedarlarına net olarak 16 milyar 11,29 milyon TL, Garanti Bankası 15 milyar 669,75 milyon TL ve Enka İnşaat 12 milyar 240,02 milyon TL nakit kâr payı ödedi.