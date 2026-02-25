2026 yılında 9 şirket halka açıldı: Borsada 600 şirkete ulaşıldı

Matriks Haber'in derlediği bilgilere göre, 2026 yılında ARF BİO Yenilenebilir Enerji, Meysu Gıda, Formül Plastik, Z GYO, Üçay Mühendislik, Netcad Yazılım, Akhan Un Fabrikası, Best Brands Grup ve Ata Turizm olmak üzere toplam 9 şirket halka arz oldu. Bu şirketlerden Ata Turizm Yıldız Pazar’da, diğer sekiz şirket ise Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

2025 yılında gerçekleştirilen 18 halka arzın piyasa değeri 45 milyar 154,7 milyon TL ve 38 milyon 40 bin dolar seviyesine ulaşmıştı. Şubat ayı, 8 halka arz ile 2025 yılının en çok sayıda halka arzın gerçekleştiği ay olmuştu.

2024 yılında ise toplam 57 milyar 313,2 milyon TL değerinde 33 halka arz gerçekleştirilmişti.

2026 yılında halka arz olan şirketlerin getirileri ne oldu?

Bu yıl Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayan şirketlerin performansına bakıldığında, halka arz edilen 8 şirketin tamamının ilk işlem fiyatlarının üzerine çıktığı görüldü. Şirketlerin işlem görmeye başladığı tarihler 5 Ocak ile 11 Şubat 2026 arasında değişiklik gösterdi.

İlk fiyat ile son fiyat arasındaki farklara bakıldığında, özellikle yılın başında işlem görmeye başlayan bazı hisselerde yüksek getiri potansiyelinin öne çıktığı görüldü.

2026 yılında halka arz edilen hisseler arasında en yüksek performans, ilk işlem tarihi 16 Ocak 2026 olan Z GYO (ZGYO) hisse senedinde %185,66 artış ile kaydedildi.

ZGYO’yu %135,37 yükseliş ve 11 Şubat 2026 ilk işlem tarihi ile Best Brands Enerji (BESTE), %92,29 artış ve 5 Şubat 2026 ilk işlem tarihi ile Netcad Yazılım (NETCD) izledi. (Son fiyatlar 25.02.2026 saat 15.00 itibarıyla verilmiştir.)

Borsada 600 şirkete ulaşıldı

SPK’nın verilerine göre, Borsa İstanbul’da bu yılki halka arzlarla birlikte işlem gören şirket sayısı 600’e ulaşmış durumda bulunuyor. 2025 yılı sonunda 591 olan bu sayı 2024 yılı sonunda ise 572’ydi.

Satışı gerçekleşen pay harici sermaye piyasası araçları ihraç tutarlarına bakıldığında, 434,1 milyar TL borçlanma araçları, 75,2 milyar TL yurt içi kira sertifikası ve 27,6 milyar TL diğer sermaye piyasası araçları ihracı satışı gerçekleştirildi. Böylece bu yıl 248,6 milyar TL yurt içi, 288,3 milyar TL yurt dışı olmak üzere toplamda 536,9 milyar TL sermaye piyasası ihracının satışı gerçekleştirildi.

Bugüne kadar izahname/ihraç belgesi onayı verilen sermaye piyasası araçlarında tavan onay sayısı 73 oldu. Bu ihraçların 58’ini borçlanma aracı, 11’ini kira sertifikası, 4’ü ise diğer sermaye piyasası araçları oluşturdu.

Halka arz beklentileri

2026 yılının 2025 yılına göre halka arz bakımından daha hareketli olması bekleniyor.

Şu ana kadar halka arzı gerçekleşen şirketlerin yanı sıra Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Luxera GYO’nun halka arz başvurusu onaylandı. Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin de halka arz sonuçları açıklandı.

Ayrıca geçen hafta Tatilbudur, Borsa İstanbul’a halka arz başvurusunda bulundu.

Bununla birlikte Doğu Aras Enerji, 24 Şubat 2026 tarihinde yaptığı açıklamada Aras Elektrik Dağıtım paylarının ilk halka arzına ilişkin aracılık hizmeti verilmesi konusunda Halk Yatırım ve Bizim Menkul Değerler ile anlaşıldığını açıkladı.

Beta Enerji de 18 Şubat 2026 tarihinde bu sene halka arz olmayı istediğini ve düşündüğünü açıklamıştı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri

MKK piyasa verilerine göre, 2025 sonunda 28,96 trilyon TL seviyesinde gerçekleşen toplam piyasa değeri, 24 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 33,86 trilyon TL’ye yükseldi.

Toplam kayıtlı yatırımcı sayısı 37,94 milyondan 38,21 milyona, bakiyeli yatırımcı sayısı ise 10,54 milyondan 10,87 milyona ulaştı.

Geçen yılın sonunda 17,33 trilyon TL seviyesinde bulunan pay senedi 21,09 trilyon TL büyüklüğüne ulaşırken, yatırımcı sayısı ise 6 milyon 514 bin 151’den 6 milyon 742 bin 783’e yükseldi.

31 Aralık tarihinde 8,52 trilyon TL olan yatırım fonu büyüklüğü ise 9,31 trilyon TL’ye yükseldi. Fonlardaki yatırımcı sayısı ise 5,72 milyon kişiden 5,84 milyon kişiye çıktı.

Halka arzların tarihsel gelişimi

1991 yılı itibarıyla en çok sayıda halka arz 56 ile 2023 yılında gerçekleşirken, en düşük halka arz sayısı ise 1 şirketin halka arzı ile 2001 yılında gerçekleşmişti.