2026'nın ilk haftalık düşüşü: Borsa İstanbul’da geçen haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi’nin yılbaşından bu yana süren coşkusu, bu hafta yerini 2026’nın ilk haftalık düşüşüne bıraktı. Endeks, 14 bin puan direncine takılarak, küresel piyasalardaki karışık seyirden de etkilenerek haftalık bazda değer kaybetti.

Yükseliş serisine ara veren Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,29 oranında değer kaybederken, haftayı 13 bin 13.521,96 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 13 bin 393,80, en yüksek ise 13 bin 998,18 puanı gördü.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 5,81 oranında, holding endeksi yüzde 1,02 ve sanayi endeksi de yüzde 2,09 oranında değer kaybetti.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 14,06 oranında değer kazancıyla Grainturk Holding (GRTHO) oldu. Onu yüzde 8,01 ile Gübretaş (GUBRF) ve yüzde 7,89 ile Arçelik (ARCLK) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 15,82 ile Türk Altın İşletmeleri (TRALT) gelirken, yüzde 11,01 ile TR Anadolu Metal Madencilik (TRMET) ve yüzde 10,18 ile Ral Yatırım Holding (RALYH) olarak öne çıktı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde, 1 trilyon 313 milyar 280 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) bu hafta da ilk sırada yer aldı. 918 milyar 125 milyon TL’lik piyasa değeriyle Kiler Holding (KLRHO) ikinci sırada yer alırken, Garanti BBVA (GARAN) de 650 milyar 160 milyon TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Geçen hafta BIST 100 endeksinde işlem hacmi haftalık bazda hafif gerileyerek 879 milyar 387 milyon TL’nin biraz üzerinde oldu.

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 97 milyar 535 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. 63 milyar 180 milyon TL ile Akbank (AKBNK) ve 52 milyar 316 milyon TL’lik işlem hacmi ile Aselsan (ASELS) ilk sıralarda yer aldı.