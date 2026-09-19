  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. 21 Eylül’de hesaplara geçiyor. Tam 44 şirket temettü dağıtacağını açıkladı. Toplamda 59 TL…
Takip Et

21 Eylül’de hesaplara geçiyor. Tam 44 şirket temettü dağıtacağını açıkladı. Toplamda 59 TL…

Borsa İstanbul’da tam 44 şirket yatırımcısına temettü dağıtacağının müjdesini verdi. 21 Eylül Pazartesi itibarıyla kar payları hesaplara geçmeye başlıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
21 Eylül’de hesaplara geçiyor. Tam 44 şirket temettü dağıtacağını açıkladı. Toplamda 59 TL…
Takip Et

Borsa İstanbul’da yatırımcıların uzun süredir beklediği kar payı dönemi başlıyor. Tam 44 şirket, yatırımcılarına temettü dağıtacağını duyururken; ödemeler 21 Eylül Pazartesi tarihi itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Yatırımcıların yüzlerini güldürecek bu süreçte, şirketlerin toplam temettü tutarının hisse başına yaklaşık brüt 59 TL seviyesine ulaşacağı bildirildi.

Rota Borsa tarafından derlenen bilgiye göre yatırımcıların beklediği temettü takvimi şöyle:

 21 Eylül’de hesaplara geçiyor. Tam 44 şirket temettü dağıtacağını açıkladı. Toplamda 59 TL… - Resim : 1

Şirket (Hisse kodu) Hisse başına brüt temettü Hisse başına net temettü Temettü hak kullanım tarihi
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) 2. taksit 0,2450 TL 0,208250 TL 21 Eylül 2026
Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 2. taksit 1,80 TL 1,530 TL 22 Eylül 2026
Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 1. taksit 1,8049898 TL 1,5342413 TL 22 Eylül 2026
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 3. taksit 0,0077651 TL 0,0066003 TL 22 Eylül 2026
Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) 1. taksit 0,4208058 TL 0,3576849 23 Eylül 2026
Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS) 1. taksit 0,2747252 TL 0,2335164 TL 25 Eylül 2026
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 2. taksit 0,2314814 TL 0,1967591 TL 28 Eylül 2026
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2. taksit 6,7469533 TL 5,7349103 TL 30 Eylül 2026
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) 2. taksit 0,2083333 TL 0,1770833 TL 30 Eylül 2026
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 1. taksit 0,0840336 TL 0,0714285 TL 30 Eylül 2026
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) 2. taksit 0,169750 TL 0,1442875 TL 5 Ekim 2026
Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) 0,50 TL 0,425 TL 6 Ekim 2026
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit 0,6250 TL 0,531250 TL 15 Ekim 2026
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) 2,1911471 TL 1,8624750 TL 15 Ekim 2026
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 2. taksit 0,0122699 TL 0,0122699 TL 20 Ekim 2026
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM) 1,0606060 TL 0,9015151 TL 21 Ekim 2026
Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) 2,5711011 TL 2,1854359 TL 23 Ekim 2026
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit 0,0498242 TL 0,0423505 TL 26 Ekim 2026
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 2. taksit 0,0769230 TL 0,0769230 TL 26 Ekim 2026
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 2. taksit 0,1134453 TL 0,0964285 TL 27 Ekim 2026
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT) 1,00 TL 0,85 TL 27 Ekim 2026
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 2. taksit 0,0960384 TL 0,0816326 TL 30 Ekim 2026
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit 0,0356506 TL 0,0303030 TL 6 Kasım 2026
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 2. taksit 0,3062928 TL 0,2603488 TL 9 Kasım 2026
Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) 0,0208180 TL 0,0176953 TL 10 Kasım 2026
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 4. taksit 0,0077651 TL 0,0066003 TL 17 Kasım 2026
Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) 0,0931544 TL 0,0791812 TL 18 Kasım 2026
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) 0,4276315 TL 0,3634867 TL 24 Kasım 2026
Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) 2. taksit 0,4208058 TL 0,3576849 TL 25 Kasım 2026
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 3. taksit 0,0960384 TL 0,0816326 TL 30 Kasım 2026
Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) 2,1688837 TL 1,8435511 TL 7 Aralık 2026
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 4,00 TL 3,40 TL 9 Aralık 2026
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit 0,6250 TL 0,531250 TL 15 Aralık 2026
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit 2,50 TL 2,125 TL TL 16 Aralık 2026
Net Holding A.Ş. (NTHOL) 1,00 TL 0,85 TL 16 Aralık 2026
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 3. taksit 0,0184049 TL 0,0184049 TL 21 Aralık 2026
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 3. taksit 0,0769230 TL 0,0769230 TL 25 Aralık 2026
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3. taksit 0,1134453 TL 0,0964285 TL 28 Aralık 2026
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 3. taksit 0,3062928 TL 0,2603488 TL 8 Şubat 2026
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 4. taksit 0,0306748 TL 0,0306748 TL 22 Şubat 2027
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 4. taksit 0,0769230 TL 0,0769230 TL 25 Şubat 2027
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 5. taksit 0,0306748 TL 0,0306748 TL 20 Nisan 2027
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 4. taksit 0,3062928 TL 0,2603488 TL 10 Mayıs 2027
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 3 taksit şeklinde 0,0483983 TL 0,0411385 TL Açıklanmadı
Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) 0,7407407 TL 0,6296295 TL Açıklanmadı
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2 taksit şeklinde 0,0165818 TL 0,0140944 TL Açıklanmadı
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) 0,10 TL 0,085 TL Açıklanmadı
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) 0,0136764 TL 0,0116249 TL  Açıklanmadı
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) 0,1025641 TL 0,0871794 TL Açıklanmadı
Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 2 taksit şeklinde 1,4529342 TL 1,234994 TL Açıklanmadı
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) 0,51650 TL 0,4390250 TL Açıklanmadı
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) 0,52 TL 0,442 TL Açıklanmadı
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT) 0,1946589 TL 0,1654600 TL Açıklanmadı
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) 7,8201106 TL 6,6470940 TL Açıklanmadı
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) 0,0179792 TL 0,0152823 TL Açıklanmadı
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) 4,4910179 TL 3,8173652 TL Açıklanmadı
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) 0,0150891 TL 0,0128257 TL Açıklanmadı

 

Kaynak: rotaborsa.com * Derleme: ekonomim.com 