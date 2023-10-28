21 günde en çok kaybedenler yeni halka arz şirketleri

ŞEBNEM TURHAN

Borsa İstanbul endeksleri, İsrail- Hamas çatışmasının başladığı günden bu yana oldukça dalgalı seyrediyor. Yapılan açıklamalar kayıpları artırırken özellikle kredili işlem yapan yatırımcıların zararı büyük. 9 Ekim açılışla birlikte 26 Ekim kapanışa kadar 4 milyar 683 milyon 669 bin liralık teminat tamamlama çağrısı yapıldı. Son 21 günde BİS100 endeksi yüzde 10,1, ulaştırma endeksi yüzde 11,6, enerji endeksi yüzde 12,43 kaybettirdi yatırımcısına. Ekim başında mayıs sonundan bu yana hızlı bir yükselişle yüzde 90’nın üzerinde getiri sağlayan endeksler 21 günde büyük kayıplar yaşıyor. Bu dönemde endekslerdeki kayıpların üzerinde düşen hisselerde ağırlık yeni halka arz olan şirketlerde oldu.

Ana pazar hisselerinde yükseliş var

İkincilik ise 6 Ekim kapanıştan bu yana yüzde 171,21 yükselen Kuşadası Turizm'de. Şirket hisseleri 20 Ekim'den bu yana kesintisiz yükseliyor. Hatta endeksin devre kestiği 25 Ekim'de bile yara almamayı başardı. Piyasa öncesi işlem platformunda yüzde 10,20 payı ile işlem gören Kuşadası Turizm'in bu haftaki yükselişi ise yüzde 61'e dayandı. Analistler belli bir anlam yükleyemese de bu kesintisiz yükselişe bu dönemin ezber bozan hisselerinden biri oldu Kuşadası Turizm.

Marshall Boya gibi ana pazarda işlem gören Çimbeton ise bu dönemde yüzde 159,33 yükselişiyle dikkat çeken şirketlerden. Bu hafta yüzde 46,7 getiri sağlayan şirketin yüzde 49,52 payı borsada işlem görüyor. Şirket paylarında 23 Kasım seans sonuna kadar açığa satış, kredili işlem yasağı var ve brüt takas tedbiri uygulanıyor.

İntema İnşaat da ana pazar hisselerinden ve 21 günde yüzde 94,13 yükselişiyle öne çıkıyor. Şirketin paylarının yüzde 14,06'sı borsada işlem görüyor ve bu haftaki yükselişi yüzde 37,1. İntema hisselerinde de açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas uygulaması tedbiri var. Açığa satış ve kredili işlem yasağı 18 Ekim'de başlamış. Marka Yatırım Holding alt pazar şirketlerinden ve yüzde 99,29'u paylarının borsada işlem görüyor. Şirket dün taban açıldı ama düne kadarki performansıyla en çok yükselenler listesine girmeyi başardı. Şirkete dün itibariyle brüt takas tedbiri getirildi, 17 Ekim'de ise açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanmaya başlamıştı. Yeni halka arzlardan Tarkim de en çok yükselenler listesinde kendine yer buldu.

İlk 20 hissenin neredeyse yarısı yeni halka arz

BİST30 hisseleri en çok yükselenlerin zirvesinde kendine yer bulamasa da en çok düşenler arasında da yer almadı. Endeksteki şirketlerin kayıpları yüzde 10-15 arası değişiyor.

Bu dönemin kaybedeni ise İhlas Haber Ajansı. Yıldız Pazar hisselerinden olan İhlas Haber Ajansı’nda 21 günlük kayıp yüzde 45,63 seviyesinde. Şirket bu hafta yüzde 1,11 yükselmeyi başarsa da bu yıl yüzde 63'lük kayıp yaşadı ve neredeyse bu kaybın büyük kısmı da son 21 günde gerçekleşti. Şirket hisselerinde de 10 Kasım'a kadar kredili işlem ve açığa satış yasağı tedbiri uygulanıyor.

Gıpta Kırtasiye son dönem halka arzlardan. Bu dönemde yüzde 32 kayıp yaşayan Gıpta paylarında bu hafta yüzde 5,27 kayıp var. 14 Eylül'de hisseleri işlem görmeye başlayan Gıpta Kırtasiye 6 günlük tavan serisine imza atmıştı.

Bir diğer yeni halka arz Ofis Yem bu dönemde yüzde 31,5 düşüş yaşadı. Bu haftaki kaybı ise yüzde 4,79 seviyesinde. Ve 16 Ağustos'taki işleme görmeye başladığı günden itibaren tam 15 gün tavan yapmayı başarmıştı hisse.

Ensari Deri bu 21 günde yüzde 30,62 kaybederken yine yeni halka arzlardan Bay Döner hisseleri de yüzde 28,74’lük kayıp yaşadı. Diğer halka arz şirketleri Asce GYO yüzde 28,41 düşerken, Tatlıpınar Enerji de yüzde 28,28’lik düşüşle dikkat çekti. Halka arz hisselerinden devam, Reeder yüzde 27,37, İzdemir Enerji yüzde 27,02 düşüş yaşadı bu 21 günde. İlk 20 düşen hisse arasında halka arz hisselerinin ağırlığı büyük.

Endekslerdeki kayıp yüzde 10’u aştı

6 Ekim kapanıştan dün sabah açılışa kadar BİST100 endeksi yüzde 10,07, bankacılık endeksi yüzde 8,03, sanayi endeksi yüzde 10,71, halka arz endeksi yüzde 9,25, mali endeks yüzde 8,89, BİSTTÜMY yüzde 9,39, ulaştırma endeksi yüzde 11,59, hizmetler endeksi yüzde 10,78, holdingler enedksi yüzde 9,15, kimya endeksi yüzde 9,13, ticaret endeksi yüzde 11,34, elektrik endeksi yüzde 12,43 düştü. Ancak turizm endeksi aynı dönemde yüzde 5,53 getirisi sağlamayı başladı. Endekslerde durum böyleyken son 21 günde ezber bozan hisse Marshall Boya oldu. Bu dönemde hisse fiyatı yüzde 241,52 artan Marshall Boya sık sık da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama yapmak zorunda kaldı. Özellikle bazı sosyal medya gruplarında hisseye yönelik alım çağrılarına yönelik uyarılarda bulunan şirketin yetkililerine rağmen neredeyse 17 Ekim’den bu yana tavan serisi devam ediyor. Yüzde 6,38’lik payı işlem gören Marshall Boya savaş döneminin en çok yükselen hissesi olmayı başardı.