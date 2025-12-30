26 yılın en güçlü performansı: Kospi endeksi 2025’i güçlü yükselişle tamamladı

Güney Kore'de Seul Borsası Kospi endeksi yüzde 0,2 düşüşle 4.214,17 seviyesinden kapandı ancak 2025 yılı için yüzde 76'lık büyük bir kazanç kaydetti. Bu performans, endeksin 1999'dan bu yana en güçlü yıllık performansı oldu.

Yabancı ve kurumsal yatırımcıların kar realizasyonu son seansta baskı oluştururken, bireysel yatırımcı talebi güçlü kaldı. Otomotiv ve çip hisseleri yükselirken, batarya ve savunma hisselerindeki düşüşleri dengeledi.

Douglas Research Advisory'den Douglas Kim, ulusal emeklilik fonundan gelebilecek potansiyel artan tahsise atıfta bulunarak endeksin yakında 5.000 seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Kospi'nin 2025'teki yüzde 76'lık yıllık kazancı, Güney Kore hisse senedi piyasasında son çeyrek asrın en olağanüstü performansını işaret ediyor. Son işlem gününde yaşanan hafif düşüşe rağmen, yılın genelinde kaydedilen güçlü yükseliş trendi dikkat çekiyor.