3 şirket temettü kararını duyurdu. Kar payının hesaplara geçeceği tarih belli oldu

Borsa İstanbul’da işlem gören 3 dev şirket, yatırımcıların merakla beklediği temettü kararlarını resmi olarak duyurdu.

Şirket yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda, kar payı dağıtım takvimi netleşti. Hissedarların hesaplarına nakit temettü aktarımının yapılacağı tarihler açıklanırken, söz konusu gelişmeyi yatırımcılar da merakla bekliyordu.

Hak sahibi yatırımcılar, belirlenen takvim dahilinde kâr payı ödemelerini doğrudan hesaplarında görebilecek.

rotaborsa'nın haberine göre yatırımcılara temettü ödeyecek şirket ve detaylar şöyle:

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH)

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK)

Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi Temettü tarihi açıklandı 2,1688837 TL 1,8435511 TL 7 Aralık

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