3 şirketten temettü açıklaması geldi; Birer lotu olanın hesabına 5 TL yatıyor.

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Borsa İstanbul, 28 Eylül - 2 Ekim 2026 haftasında dalgalı ve satıcılı bir seyir izledi. Haftanın ilk işlem gününe küresel piyasalardaki tedirginlikler ve iç dinamiklerin etkisiyle düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, seans genelinde satış baskısıyla karşılaştı.

Hafta ortasında tepki alımları görülse de kalıcı bir yükseliş trendi oluşturulamadı. Dönem boyunca özellikle finansal kiralama, faktoring ve aracı kurum sektörü hisseleri negatif ayrışırken, sigorta ve bazı yerel endeksler zaman zaman görece dirençli bir görünüm sergiledi.

Haftanın son işlem gününde hafif hareketlilik kaydedilse de endeks genelinde haftalık bazda değer kayıpları ön plana çıktı. Yatırımcılar risk iştahını düşük tutarken, işlem hacimlerinde de daralma gözlemlendi.

3 ŞİRKET TOPLAMDA 5 TL TEMETTÜ ÖDEYECEK

Borsa İstanbul haftayı yükselişle kapatırken yatırımcısına kar payı ödemesi yapacak olan şirketlerden de açıklama geldi.

Aralarında Borsa İstanbul’un önemli şirketinin de yer aldığı temettü ödemesi planlayan şirketler şöyle:

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi Genel Kurul 4,4910179 TL 3,8173652 TL Açıklanmadı

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi Temettü tarihi açıklandı 0,5165 TL 0,439025 TL 5 Ekim

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)