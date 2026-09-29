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30 Eylül (2026) Çarşamba günü hesaplara geçiyor: 3 şirket yatırımcısına temettü ödemesi yapıyor

Borsa İstanbul’un temettü devleri arasında gösterilen Tüpraş dahil 3 şirket yatırımcısına kar payı ödemesi yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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30 Eylül (2026) Çarşamba günü hesaplara geçiyor: 3 şirket yatırımcısına temettü ödemesi yapıyor
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Borsa İstanbul, 28-29 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan haftanın ilk günlerinde satış ağırlıklı ve temkinli bir seyir izledi.

Pazartesi günü küresel piyasalardaki zayıf görünümün de etkisiyle düşüş kaydeden BIST 100 endeksi, yeni güne de hafif bir geri çekilmeyle başladı.

Yatırımcılar hafta boyunca ekonomi yönetiminin ve ilgili kurumların atacağı adımları yakından takip ederken, piyasalarda dalgalı hareketlilik ihtiyatlı bir iyimserlikle izleniyor.

30 Eylül (2026) Çarşamba günü hesaplara geçiyor: 3 şirket yatırımcısına temettü ödemesi yapıyor - Resim : 1

30 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR PAYI ÖDEMESİ GELİYOR

Borsada süreç bu şekilde gelişirken 3 şirketin de yatırımcısına temettü ödemesi yapacağı gündeme geldi. Konuya ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı rotaborsa.com’da kar payı ödemesi yapacak şirketler ve tutarlar paylaşıldı.

İşte 30 Eylül 2026’da milyonlarca yatırımcıya temettü ödemesi yapacak şirketler ve detaylar:

Şirket (Hisse kodu) Hisse başına brüt temettü Hisse başına net temettü
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 6,7469533 TL 5,7349103 TL
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) 0,2083333 TL 0,1770833 TL
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 0,0840336 TL 0,0714285 TL