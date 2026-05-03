6 hissede bir ay süreyle tedbir uygulanacak

Geçtiğimiz haftada açıklanan tedbir kararları, süreleri ve ilgili şirketler şu şekilde sıralandı....

27 Nisan Pazartesi

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN)



Tedbir türü: Kredili işlem yasağı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) payları 28/04/2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/05/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

28 Nisan Salı

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO)



Tedbir türü: Kredili işlem yasağıi brüt takas, emir paketi

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) payları 29/04/2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/05/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek. Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını kapsıyor. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. (BIGEN)



Tedbir türü: Kredili işlem yasağı

Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. (BIGEN) payları 29/04/2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/05/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO)



Tedbir türü: Kredili işlem yasağı

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) payları 29/04/2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/05/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

29 Nisan Çarşamba

Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD)



Tedbir türü: Kredili işlem yasağı

Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) payları 30/04/2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/05/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ULUSE)



Tedbir türü: Kredili işlem yasağı

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ULUSE) payları 30/04/2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/05/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.