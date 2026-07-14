7 hissenin fiili dolaşım oranı değişiyor

Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamayla endeks hesaplamalarında esas alınan fiili dolaşımdaki pay oranlarını (FDPO) güncelledi.

Değişiklikler 16 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yeni düzenleme kapsamında Borlease Otomotiv (BORLS) için fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 61, Fuzul GYO (FZLGY) için yüzde 24, Işık Plastik (ISKPL) için yüzde 40, Özata Denizcilik (OZATD) için yüzde 14, SASA Polyester (SASA) için yüzde 44, Şekerbank (SKBNK) için yüzde 39 ve TERA Yatırım (TERA) için yüzde 34 olarak uygulanacak.

Fiili dolaşımdaki pay oranı, şirketlerin endekslerdeki ağırlıklarının hesaplanmasında kullanılan temel kriterlerden biri olarak öne çıkıyor.