74 şirketten geri alım hamlesi ; Geri alınan lot adetleri belli oldu
Borsa İstanbul’un önde gelen şirketleri 5-9 Ekim haftasında geri alım yaptı. Şirketlerin geri alım yaptığı hisse adetleri de netleşti.
Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketler, hisse değerlerini desteklemek ve piyasalardaki dalgalanmaların önüne geçmek amacıyla başlattıkları pay geri alım programlarını 5-9 Ekim haftasında da kararlılıkla sürdürdü. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimlere göre, söz konusu beş günlük işlem periyodunda toplam 74 şirket kendi hisselerinde alım gerçekleştirdi.
Hafta boyunca kademeli olarak devam eden alımlarda parasal hacim 1,5 milyar TL sınırını aşarken, özellikle haftanın ortasında gerçekleşen yoğun işlemler dikkat çekti. Şirketlerin öz kaynaklarını kullanarak kendi paylarına yatırım yapması, piyasalarda kurumsal güvenin korunması açısından kritik bir hamle olarak değerlendiriliyor.
74 ŞİRKETTEN GERİ ALIM HAMLESİ
Sermaye piyasası uzmanları, dalgalı seyreden piyasa koşullarında gerçekleşen bu geri alımların hem şirketlerin gelecek performansına duyduğu inancı simgelediğini hem de küçük yatırımcıların portföy değerlerini korumaya yönelik stratejik bir kalkan işlevi gördüğünü belirtiyor. Piyasa oyuncuları, şirketlerin bu destek adımlarının önümüzdeki haftalarda da borsa genelindeki fiyat istikrarına olumlu yansıyacağını öngörüyor.
rotaborsa.com’da yer alan bilgiye göre 5-9 Ekim 74 şirketin geri alım hamleleri şöyle:
5 Ekim Pazartesi
|Şirket (Hisse kodu)
|Geri alınan hisse adeti (lot)
|Masfen Enerji A.Ş. (MASFN)
|141.873
|Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO)
|1.000.000
|Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN)
|50.000
|Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA)
|1.215.385
|Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD)
|82.000
|Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLDA)
|852.154
|Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN)
|53.018
|Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO)
|25.000
|Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA)
|200.000
|Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA)
|20.000
|Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO)
|226.329
|Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)
|100.000
|Blume Metal Kimya A.Ş. (BLUME)
|132.170
|Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC)
|450.000
|Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT)
|1.327.023
|Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI)
|425.000
|Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO)
|13.526
|Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC)
|190.000
|DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR)
|142.800
|Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO)
|60.000
|Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK)
|445.919
|Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL)
|175.000
|Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE)
|10.000
|Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL)
|357.495
|Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
|150.000
|Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)
|40.000
|Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CGCAM)
|202.000
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX)
|2.260.010
|Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)
|30.000
|Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD)
|1.100.000
|Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR)
|54.370
|Quick Sigorta A.Ş. (QUICK)
|539.175
|Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)
|640.634
|Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM)
|1.221.199
|Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALBTN)
|50.000
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT)
|70.000
|İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR)
|3.000.000
|Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN)
|456.517
|LDR Turizm A.Ş. (LIDER)
|500.000
|Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO)
|50.000
|Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD)
|40.000
|Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU)
|590.000
|Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ)
|75.000
|Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN)
|72.500
6 Ekim Salı
|Şirket (Hisse kodu)
|Geri alınan hisse adeti (lot)
|Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN)
|108.152
|Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)
|50.000
|Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO)
|449.871
|Quick Sigorta A.Ş. (QUICK)
|955.699
|Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS)
|115.000
|Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)
|400.000
|Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM)
|19.546
|Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL)
|750.000
|Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS)
|9.000.000
|Kiler Holding A.Ş. (KLRHO)
|500.000
|Masfen Enerji A.Ş. (MASFN)
|510.665
|Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN)
|220.000
|Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO)
|1.250.000
|Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO)
|100.000
|Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA)
|985.582
|Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO)
|83.137
|Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA)
|20.000
|Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)
|37.683
|Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB)
|20.000
|Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI)
|200.000
|DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR)
|40.000
|Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO)
|55.000
|Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK)
|984.659
|Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
|5.608.283
|Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)
|782.339
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX)
|1.750.000
|Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD)
|650.000
|Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY)
|45.681
|Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO)
|170.418
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT)
|20.000
|Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT)
|1.147.500
|Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC)
|100.000
|Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO)
|1.100.000
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)
|270.000
|Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM)
|793.622
|Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN)
|1.050.000
|Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE)
|1.700.000
|Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL)
|750.000
|Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU)
|200.000
|Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ)
|10.000
|Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS)
|173.650
|Blume Metal Kimya A.Ş. (BLUME)
|50.000
|TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS)
|46.290
7 Ekim Çarşamba
|Şirket (Hisse kodu)
|Geri alınan hisse adeti (lot)
|Pasifik Teknoloji A.Ş. (PATEK)
|1.000.000
|Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY)
|341.000
|Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)
|5.059.955
|Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)
|20.814
|Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS)
|100.000
|Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM)
|251.980
|Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM)
|53.916
|İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR)
|2.000.000
|Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE)
|30.000
|Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS)
|8.000.000
|Masfen Enerji A.Ş. (MASFN)
|161.851
|Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN)
|60.000
|Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO)
|1.000.000
|Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO)
|80.000
|Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. (EKOS)
|150.000
|Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY)
|830.000
|Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA)
|80.000
|DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM)
|750.000
|Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO)
|76.000
|Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)
|80.000
|Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO)
|50.000
|Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK)
|1.039.359
|Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (ORZAX)
|243.927
|Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
|47.584
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX)
|2.616.130
|GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL)
|325
|Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD)
|300.000
|Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR)
|143.503
|Gsd Holding A.Ş. (GSDHO)
|16.000.000
|Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY)
|155.000
|Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS)
|777.472
|Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD)
|46.174
|Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH)
|24.843
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT)
|20.000
|Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT)
|3.000.000
|Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC)
|100.000
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)
|299.314
|Bor Şeker A.Ş. (BORSK)
|257.986
|Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN)
|2.350.630
|Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE)
|725.000
|Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM)
|1.039.522
|Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO)
|112.000
|Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)
|460.000
|Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ)
|10.000
|Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS)
|206.125
|Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN)
|15.000
|Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU)
|859.169
8 Ekim Perşembe
|Şirket (Hisse kodu)
|Geri alınan hisse adeti (lot)
|Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT)
|2.027.518
|DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR)
|28.850
|Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY)
|365.000
|Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)
|3.254.531
|Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)
|25.000
|Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM)
|1.422.016
|Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS)
|205.569
|Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM)
|89.434
|Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)
|30.000
|Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE)
|30.000
|Masfen Enerji A.Ş. (MASFN)
|150.500
|Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD)
|195.000
|Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN)
|200.000
|Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO)
|120.000
|Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO)
|283.000
|Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)
|564.735
|Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT)
|1.000.000
|Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)
|20.000
|Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO)
|35.000
|Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE)
|100.000
|Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK)
|1.260.211
|Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (ORZAX)
|420.426
|Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
|224.314
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX)
|951.640
|Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD)
|876.751
|Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR)
|256.409
|Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI)
|200.000
|Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO)
|64.931
|Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN)
|94.722
|Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN)
|84.546
|Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY)
|55.000
|Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD)
|4.956
|Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC)
|100.000
|Bor Şeker A.Ş. (BORSK)
|80.019
|Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN)
|2.247.451
|Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE)
|695.684
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT)
|58.620
|GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL)
|2.260
|Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY)
|1.394.000
|Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ)
|5.000
9 Ekim Cuma
|Şirket (Hisse kodu)
|Geri alınan hisse adeti (lot)
|İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR)
|4.000.000
|Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)
|2.000.000
|Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)
|30.000
|Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM)
|135.860
|Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL)
|500.000
|Masfen Enerji A.Ş. (MASFN)
|160.000
|Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN)
|200.000
|Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)
|75.000
|Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)
|67.781
|Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO)
|65.000
|Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK)
|1.378.993
|Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
|100.000
|Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB)
|18.000
|Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD)
|383.492
|Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR)
|450.073
|Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI)
|500.000
|Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN)
|2.372.465
|Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY)
|10.000
|Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD)
|20.000
|Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC)
|100.000
|Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN)
|1.867.076
|Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE)
|954.684
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT)
|43.991
|Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO)
|95.662
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX)
|183.870
|Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM)
|1.889.573
|LDR Turizm A.Ş. (LIDER)
|1.000.000
|Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO)
|224.500
|Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU)
|650.000