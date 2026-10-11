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74 şirketten geri alım hamlesi ; Geri alınan lot adetleri belli oldu

Borsa İstanbul’un önde gelen şirketleri 5-9 Ekim haftasında geri alım yaptı. Şirketlerin geri alım yaptığı hisse adetleri de netleşti.

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74 şirketten geri alım hamlesi ; Geri alınan lot adetleri belli oldu
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Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketler, hisse değerlerini desteklemek ve piyasalardaki dalgalanmaların önüne geçmek amacıyla başlattıkları pay geri alım programlarını 5-9 Ekim haftasında da kararlılıkla sürdürdü. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimlere göre, söz konusu beş günlük işlem periyodunda toplam 74 şirket kendi hisselerinde alım gerçekleştirdi.

Hafta boyunca kademeli olarak devam eden alımlarda parasal hacim 1,5 milyar TL sınırını aşarken, özellikle haftanın ortasında gerçekleşen yoğun işlemler dikkat çekti. Şirketlerin öz kaynaklarını kullanarak kendi paylarına yatırım yapması, piyasalarda kurumsal güvenin korunması açısından kritik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

74 ŞİRKETTEN GERİ ALIM HAMLESİ

Sermaye piyasası uzmanları, dalgalı seyreden piyasa koşullarında gerçekleşen bu geri alımların hem şirketlerin gelecek performansına duyduğu inancı simgelediğini hem de küçük yatırımcıların portföy değerlerini korumaya yönelik stratejik bir kalkan işlevi gördüğünü belirtiyor. Piyasa oyuncuları, şirketlerin bu destek adımlarının önümüzdeki haftalarda da borsa genelindeki fiyat istikrarına olumlu yansıyacağını öngörüyor.

74 şirketten geri alım hamlesi ; Geri alınan lot adetleri belli oldu - Resim : 1

rotaborsa.com’da yer alan bilgiye göre 5-9 Ekim 74 şirketin geri alım hamleleri şöyle:

5 Ekim Pazartesi

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adeti (lot)
Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) 141.873
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) 1.000.000
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) 50.000 
Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA) 1.215.385
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) 82.000
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLDA) 852.154
Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) 53.018
Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 25.000
Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) 200.000
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 20.000
Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO) 226.329
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 100.000 
Blume Metal Kimya A.Ş. (BLUME) 132.170 
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) 450.000
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) 1.327.023
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) 425.000 
Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) 13.526
Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) 190.000
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) 142.800
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) 60.000
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) 445.919
Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL) 175.000 
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) 10.000
Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) 357.495 
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) 150.000
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) 40.000
Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CGCAM) 202.000 
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) 2.260.010
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 30.000
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) 1.100.000
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) 54.370
Quick Sigorta A.Ş. (QUICK) 539.175
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) 640.634 
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 1.221.199 
Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALBTN) 50.000
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) 70.000 
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) 3.000.000
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) 456.517
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 500.000
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) 50.000
Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) 40.000
Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) 590.000
Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ) 75.000
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) 72.500

6 Ekim Salı

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adeti (lot)
Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) 108.152
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 50.000
Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO) 449.871
Quick Sigorta A.Ş. (QUICK) 955.699
Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) 115.000 
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) 400.000 
Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) 19.546 
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) 750.000 
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) 9.000.000
Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) 500.000
Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) 510.665
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) 220.000 
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) 1.250.000
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) 100.000 
Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA) 985.582
Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 83.137
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 20.000
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 37.683
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB) 20.000
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) 200.000 
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) 40.000
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) 55.000
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) 984.659
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) 5.608.283
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) 782.339
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) 1.750.000
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) 650.000
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) 45.681
Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) 170.418
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) 20.000
Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) 1.147.500 
Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) 100.000
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO) 1.100.000
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) 270.000
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 793.622 
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) 1.050.000 
Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) 1.700.000 
Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) 750.000
Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) 200.000
Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ) 10.000
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) 173.650
Blume Metal Kimya A.Ş. (BLUME) 50.000
TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) 46.290

7 Ekim Çarşamba

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adeti (lot)
Pasifik Teknoloji A.Ş. (PATEK) 1.000.000
Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY) 341.000
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) 5.059.955 
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 20.814
Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) 100.000 
Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) 251.980 
Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) 53.916
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) 2.000.000 
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) 30.000
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) 8.000.000
Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) 161.851
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) 60.000 
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) 1.000.000
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) 80.000 
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. (EKOS) 150.000
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) 830.000 
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 80.000
DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM) 750.000
Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 76.000
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 80.000
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) 50.000
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) 1.039.359
Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (ORZAX) 243.927
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) 47.584
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) 2.616.130
GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 325
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) 300.000
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) 143.503
Gsd Holding A.Ş. (GSDHO) 16.000.000
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) 155.000
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) 777.472
Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) 46.174
Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) 24.843
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) 20.000
Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) 3.000.000
Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) 100.000
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) 299.314
Bor Şeker A.Ş. (BORSK) 257.986
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) 2.350.630 
Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) 725.000
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 1.039.522
Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) 112.000
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) 460.000 
Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ) 10.000
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) 206.125
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) 15.000
Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) 859.169

8 Ekim Perşembe

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adeti (lot)
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) 2.027.518
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) 28.850
Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY) 365.000
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) 3.254.531 
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 25.000
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 1.422.016 
Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) 205.569
Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) 89.434
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) 30.000
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) 30.000
Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) 150.500
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) 195.000 
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) 200.000 
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) 120.000 
Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 283.000
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) 564.735
Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) 1.000.000
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 20.000
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) 35.000
Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) 100.000
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) 1.260.211
Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (ORZAX) 420.426
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) 224.314
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) 951.640
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) 876.751
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) 256.409
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) 200.000
Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) 64.931
Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) 94.722
Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) 84.546
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) 55.000
Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) 4.956
Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) 100.000
Bor Şeker A.Ş. (BORSK) 80.019
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN)  2.247.451 
Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) 695.684
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) 58.620
GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 2.260
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) 1.394.000 
Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ) 5.000

9 Ekim Cuma

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adeti (lot)
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) 4.000.000 
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) 2.000.000 
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 30.000 
Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) 135.860
Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) 500.000
Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) 160.000
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) 200.000 
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) 75.000
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 67.781
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) 65.000
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) 1.378.993
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) 100.000
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB) 18.000
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) 383.492
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) 450.073
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) 500.000 
Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) 2.372.465
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) 10.000
Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) 20.000
Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) 100.000
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) 1.867.076 
Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) 954.684 
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) 43.991
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) 95.662 
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) 183.870
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 1.889.573 
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 1.000.000
Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) 224.500
Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) 650.000