74 şirketten geri alım hamlesi ; Geri alınan lot adetleri belli oldu

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Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketler, hisse değerlerini desteklemek ve piyasalardaki dalgalanmaların önüne geçmek amacıyla başlattıkları pay geri alım programlarını 5-9 Ekim haftasında da kararlılıkla sürdürdü. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimlere göre, söz konusu beş günlük işlem periyodunda toplam 74 şirket kendi hisselerinde alım gerçekleştirdi.

Hafta boyunca kademeli olarak devam eden alımlarda parasal hacim 1,5 milyar TL sınırını aşarken, özellikle haftanın ortasında gerçekleşen yoğun işlemler dikkat çekti. Şirketlerin öz kaynaklarını kullanarak kendi paylarına yatırım yapması, piyasalarda kurumsal güvenin korunması açısından kritik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

74 ŞİRKETTEN GERİ ALIM HAMLESİ

Sermaye piyasası uzmanları, dalgalı seyreden piyasa koşullarında gerçekleşen bu geri alımların hem şirketlerin gelecek performansına duyduğu inancı simgelediğini hem de küçük yatırımcıların portföy değerlerini korumaya yönelik stratejik bir kalkan işlevi gördüğünü belirtiyor. Piyasa oyuncuları, şirketlerin bu destek adımlarının önümüzdeki haftalarda da borsa genelindeki fiyat istikrarına olumlu yansıyacağını öngörüyor.

rotaborsa.com’da yer alan bilgiye göre 5-9 Ekim 74 şirketin geri alım hamleleri şöyle:

5 Ekim Pazartesi

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adeti (lot) Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) 141.873 Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) 1.000.000 Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) 50.000 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA) 1.215.385 Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) 82.000 Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLDA) 852.154 Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) 53.018 Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 25.000 Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) 200.000 Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 20.000 Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO) 226.329 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 100.000 Blume Metal Kimya A.Ş. (BLUME) 132.170 Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) 450.000 Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) 1.327.023 Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) 425.000 Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) 13.526 Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) 190.000 DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) 142.800 Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) 60.000 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) 445.919 Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL) 175.000 Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) 10.000 Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) 357.495 Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) 150.000 Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) 40.000 Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CGCAM) 202.000 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) 2.260.010 Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 30.000 Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) 1.100.000 Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) 54.370 Quick Sigorta A.Ş. (QUICK) 539.175 Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) 640.634 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 1.221.199 Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALBTN) 50.000 PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) 70.000 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) 3.000.000 Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) 456.517 LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 500.000 Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) 50.000 Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) 40.000 Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) 590.000 Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ) 75.000 Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) 72.500

6 Ekim Salı

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adeti (lot) Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) 108.152 Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 50.000 Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO) 449.871 Quick Sigorta A.Ş. (QUICK) 955.699 Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) 115.000 Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) 400.000 Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) 19.546 Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) 750.000 Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) 9.000.000 Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) 500.000 Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) 510.665 Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) 220.000 Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) 1.250.000 Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) 100.000 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA) 985.582 Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 83.137 Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 20.000 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 37.683 Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB) 20.000 Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) 200.000 DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) 40.000 Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) 55.000 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) 984.659 Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) 5.608.283 Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) 782.339 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) 1.750.000 Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) 650.000 Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) 45.681 Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) 170.418 PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) 20.000 Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) 1.147.500 Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) 100.000 Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO) 1.100.000 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) 270.000 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 793.622 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) 1.050.000 Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) 1.700.000 Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) 750.000 Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) 200.000 Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ) 10.000 Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) 173.650 Blume Metal Kimya A.Ş. (BLUME) 50.000 TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) 46.290

7 Ekim Çarşamba

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adeti (lot) Pasifik Teknoloji A.Ş. (PATEK) 1.000.000 Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY) 341.000 Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) 5.059.955 Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 20.814 Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) 100.000 Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) 251.980 Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) 53.916 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) 2.000.000 Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) 30.000 Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) 8.000.000 Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) 161.851 Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) 60.000 Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) 1.000.000 Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) 80.000 Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. (EKOS) 150.000 Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) 830.000 Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 80.000 DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM) 750.000 Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 76.000 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 80.000 Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) 50.000 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) 1.039.359 Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (ORZAX) 243.927 Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) 47.584 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) 2.616.130 GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 325 Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) 300.000 Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) 143.503 Gsd Holding A.Ş. (GSDHO) 16.000.000 Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) 155.000 Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) 777.472 Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) 46.174 Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) 24.843 PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) 20.000 Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) 3.000.000 Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) 100.000 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) 299.314 Bor Şeker A.Ş. (BORSK) 257.986 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) 2.350.630 Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) 725.000 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 1.039.522 Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) 112.000 Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) 460.000 Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ) 10.000 Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) 206.125 Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) 15.000 Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) 859.169

8 Ekim Perşembe

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adeti (lot) Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) 2.027.518 DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) 28.850 Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY) 365.000 Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) 3.254.531 Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 25.000 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 1.422.016 Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) 205.569 Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) 89.434 Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) 30.000 Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) 30.000 Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) 150.500 Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) 195.000 Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) 200.000 Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) 120.000 Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 283.000 Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) 564.735 Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) 1.000.000 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 20.000 Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) 35.000 Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) 100.000 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) 1.260.211 Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (ORZAX) 420.426 Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) 224.314 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) 951.640 Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) 876.751 Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) 256.409 Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) 200.000 Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) 64.931 Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) 94.722 Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) 84.546 Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) 55.000 Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) 4.956 Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) 100.000 Bor Şeker A.Ş. (BORSK) 80.019 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) 2.247.451 Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) 695.684 PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) 58.620 GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 2.260 Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) 1.394.000 Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ) 5.000

9 Ekim Cuma