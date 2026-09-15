8 şirketten kâr payı açıklaması geldi: Yatırımcıları temettü ödemesi bekliyordu
Borsa İstanbul’da işlem gören 8 değerli şirketin yatırımcılarına bekledikleri temettü kararı açıklandı.
Borsa İstanbul’da yatırımcılık kültürünün en önemli halkalarından biri olan kar payı dağıtımı için beklenen resmi açıklamalar peş peşe geldi.
Sermaye piyasalarında işlem gören önde gelen şirketler, genel kurullarında aldıkları kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurdu.
Hissedarlarının uzun vadeli beklentilerini karşılayan bu stratejik hamle, borsa gündeminde hareketliliği artırırken yatırımcılar için de yeni dönemin ödeme takvimini netleştirdi.
3 şirket temettü ödemesi yapacak
Rotaborsa.com’da derlenen bilgiye göre yatırımcısına kar payı dağıtıp dağıtmayacağına ilişkin şirketlerin kararları şöyle oldu:
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD)
|Karar tanımı
|Hisse başı temettü tutarı (brüt)
|Hisse başı temettü tutarı (net)
|Temettü tarihi
|Yönetim Kurulu
|0,0150891 TL
|0,0128257 TL
|Açıklanmadı
Arsan Holding A.Ş. (ARSAN)
|Karar tanımı
|Hisse başı temettü tutarı (brüt)
|Hisse başı temettü tutarı (net)
|Temettü tarihi
|Genel Kurul
|Dağıtmayacak
|Dağıtmayacak
|–
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR)
|Karar tanımı
|Hisse başı temettü tutarı (brüt)
|Hisse başı temettü tutarı (net)
|Temettü tarihi
|Yönetim Kurulu
|Dağıtmayacak
|Dağıtmayacak
|–
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)
|Karar tanımı
|Hisse başı temettü tutarı (brüt)
|Hisse başı temettü tutarı (net)
|Temettü tarihi
|Yönetim Kurulu (Revize)
|0,0179792 TL
|0,0152823 TL
|Açıklanmadı
Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD)
|Karar tanımı
|Hisse başı temettü tutarı (brüt)
|Hisse başı temettü tutarı (net)
|Temettü tarihi
|Yönetim Kurulu
|2,5711011 TL
|2,1854359 TL
|23 Ekim
Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS)
|Karar tanımı
|Hisse başı temettü tutarı (brüt)
|Hisse başı temettü tutarı (net)
|Temettü tarihi
|Yönetim Kurulu
|Dağıtmayacak
|Dağıtmayacak
|–
Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT)
|Karar tanımı
|Hisse başı temettü tutarı (brüt)
|Hisse başı temettü tutarı (net)
|Temettü tarihi
|Yönetim Kurulu
|Dağıtmayacak
|Dağıtmayacak
|–
Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO)
|Karar tanımı
|Hisse başı temettü tutarı (brüt)
|Hisse başı temettü tutarı (net)
|Temettü tarihi
|Yönetim Kurulu
|Dağıtmayacak
|Dağıtmayacak
|–
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