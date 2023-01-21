Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısında uzun süre sonra ilk haftalık düşüş yaşandı. 83 bin kişi borsadan çıktı. Altın, döviz, mevduat gibi araçlardan arzulanan reel getiriyi elde edemeyen ve kendilerini yüksek enflasyondan koruyamayan tasarruf sahiplerinin yeni adresi bir süredir borsaydı. Geçtiğimiz yılının ortasında 2.5 milyon olan pay senedi yatırımcı sayısı, 2022 yılını 3.8 milyon kişiyle kapatarak yatırımcıların ilgisini gözler önüne sermişti.



Yeni yılın ilk iki haftasında da tasarruf sahiplerinin odak noktasında yer alan borsa, geçtiğimiz günlerde 4 milyon yatırımcı sayısı sınırına dayanarak kendi rekorunu tazelemişti.



11 haftadır pay senedi yatırımcı sayısında yaşanan soluksuz artış ise 20.01.2023 tarihi itibarıyla son bularak yerini uzun bir süreden sonra ilk defa azalışa bıraktı. Yükseliş trendinin bozulmasının ardından 20.01.2023 tarihli haftalık kapanışta toplam pay senedi yatırımcı sayısı bir önceki haftanın kapanış verisine kıyasla 83 bin 696 kişi azalarak 3.892.902 kişi oldu.



Yerli yatırımcının ilgisiyle 2022 yılı ortasından 2022 yılı sonuna kadarki 6 aylık sürede yüzde 120’ye yakın primlenen BİST-100 endeksi tasarruf sahiplerini mutlu etmişti. Yeni yıla satışlarla başlayan BİST-100 toparlanmalara rağmen hala zirvesinin gerisinde.