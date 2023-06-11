A1 Capital’in halka arzına 2,43 kat talep

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin halka arz sonuçları açıklandı. Kurumun talep toplama işlemleri 7-8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşirken; toplam halka arz büyüklüğü 875 milyon TL oldu. Ayrıca, A1 Capital’in halka arzına 4,64 kat talep geldi.

A1 Capital’in halka arzına ilişkin detaylar şöyle:

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 7-8-9 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 25,00 TL olarak belirlenmiş olup, halka arz edilen 35.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiş; buna göre toplam halka arz büyüklüğü 875.000.000 TL olmuştur.

Halka arzda; “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar”dan planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 1,89 katı, “Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar”dan ise planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 4,64 katı talep gelmiştir. Halka arzda toplam 35 Milyon TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 2,43 katı talep gelmiştir.