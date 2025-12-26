ABD borsaları 2025’i rekor seviyelere yakın kapatmaya hazırlanıyor

Yatırımcılar, Noel tatili sonrası kalan birkaç işlem gününde endekslerin yeni yükseliş kilometre taşlarına yaklaşmasını bekliyor.

Ay başında yapay aralık harcamalarına yönelik endişelerle teknoloji hisselerinde görülen dalgalanmaya rağmen, ana endeksler aralık ayını yükselişle kapatma yolunda ilerliyor.

S&P 500 endeksi, Noel tatili öncesinde çarşamba günü rekor kapanış yaptı ve ilk kez 7.000 seviyesine ulaşmaya yaklaşık yüzde 1 mesafede bulunuyor. Endeksin üst üste sekizinci ayı da artıda tamamlaması bekleniyor. Bu, 2017-2018 döneminden bu yana en uzun aylık yükseliş serisi olacak.

2025 genelinde S&P 500 yaklaşık yüzde 18, Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 22 yükseldi. Ancak son haftalarda teknoloji hisseleri görece zayıf bir performans sergilerken, finans, ulaştırma, sağlık ve küçük ölçekli şirket hisselerinde güçlü kazançlar görüldü. Kasım başından bu yana S&P 500 teknoloji endeksi yüzde 3’ün üzerinde gerilerken, diğer sektörlerde belirgin artışlar kaydedildi.

Murphy & Sylvest Wealth Management’tan Paul Nolte, "Momentum kesinlikle boğaların yanında. Beklenmedik bir gelişme olmazsa hisse senetleri için en kolay yol yukarı yönlü" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalar, yılın son işlem günlerinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönemdeki faiz indirimlerine ilişkin sinyallere odaklanmış durumda. Fed, 2025’in son üç toplantısında toplam 75 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 3,50-yüzde 3,75 aralığına çekti. Aralık ayındaki son faiz indirimi kararı oy birliğiyle alınmazken, gelecek yıla ilişkin beklentiler de farklılık gösterdi.