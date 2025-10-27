ABD-Çin gerilimi azaldı: Tokyo borsası rekor tazeledi

  1. Ekonomim
Tokyo'da Nikkei 225 endeksi ilk kez 50 bin puanın üzerinde kapandı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azaldığı, Trump ile Xi'nin 30 Ekim'de yapacakları görüşmede anlaşmaya varacakları yönündeki haberler Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi'ne yeni bir rekor kırdırdı.

Nikkei 225 Endeksi 50549,60 puana kadar yükseldiği günü, ilk kez 50 bin puanın üzerinde, cuma gününe göre yüzde 2,46 artışla 50512,32 puandan tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2,6 artışla 4042,83 puandan kapandı.

