  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. ABD enflasyon verisi öncesi Wall Street rekorlarına devam etti
Takip Et

ABD enflasyon verisi öncesi Wall Street rekorlarına devam etti

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine hazırlanan Wall Street yatırımcıları hisse senetlerini tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşıdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD enflasyon verisi öncesi Wall Street rekorlarına devam etti
Takip Et

Açıklanacak verinin tüketici fiyatlarının ılımlı seyretmeye devam ettiğini göstereceği beklentilerinin de etkisiyle S&P 500 5.800'e yaklaşarak 2024 yılında 44. rekorunu kırdı.

S&P 500 günü yüzde 0,71, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,60 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,03 artışla tamamladı.

TradeStation'dan David Russell, "Bugünkü Fed tutanakları oldukça 'ho-hum' idi, bu aslında hisse senedi yatırımcıları için iyi bir şey olabilir. Politika yapıcılar enflasyonun düşmekte olduğunu kabul ediyor ve istihdam artışında potansiyel zayıflık görüyorlar. Bu da gerektiğinde faiz indirimlerini masada tutuyor. Sonuç olarak Powell yılsonuna doğru piyasayı arkasına almış olabilir" dedi.

New York borsası yükselişle kapandıNew York borsası yükselişle kapandıKüresel Ekonomi

 

Piyasalarda gözler 15.30'a kilitlendi: Oynaklık yaşanabilirPiyasalarda gözler 15.30'a kilitlendi: Oynaklık yaşanabilirEkonomi

 

ABD’de KOBİ’ler gelecek yıldan umutluABD’de KOBİ’ler gelecek yıldan umutluKüresel Ekonomi

 

 

 

Borsa Haberleri
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
New York borsası yatay seyirle açıldı
New York borsası yatay seyirle açıldı
2 yıl sonra ilk kez borsada primler artacak!
2 yıl sonra ilk kez borsada primler artacak!
BinBin, gong töreniyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı
BinBin, gong töreniyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı
Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor
Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi