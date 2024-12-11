ABD hisse senetlerindeki yükseliş yavaşlayabilir

Wall Street bankaları, yatırımcıların teknoloji şirketlerinin yapay zekaya yaptıkları büyük yatırımlardan kar elde etme kabiliyetleri konusunda temkinli davranmaları nedeniyle ABD hisse senetlerindeki gişe rekorları kıran rallinin önümüzdeki yıl soğuyacağını iddia ediyor.

Financial Times’ın haberine göre, aralarında Morgan Stanley, HSBC ve Goldman Sachs'ın da bulunduğu on büyük banka, ABD hisse senetlerinin ana barometresi olan S&P 500 endeksinin bugünden gelecek yılın sonuna kadar ortalama yüzde 8 civarında artarak 6,550 civarına yükselmesini ve yeni zirvelere ulaşmasını bekliyor.

Bu, endeksin yaklaşık yüzde 11 olan tarihi ortalama yıllık getirisinin altında olacak.

Bu yıl şu ana kadar S&P, teknoloji hisselerindeki büyük kazançlar ve Donald Trump'ın başkanlık seçim zaferi sayesinde yüzde 28 civarında yükseldi ve yavaşlayan ABD ekonomisi tarafından geri tutulacağını öngören birçok yatırımcıyı şaşırttı.

Morgan Stanley'in baş yatırım yetkilisi Mike Wilson, "Savaşıyoruz, insanların hisse senedi satın almasına yardımcı olan coşku ile gelecek yılın gerçekleri karşı karşıya geldi" diye konuştu.

Barclays stratejisti Venu Krishna, ABD'nin büyük teknolojisinin "yeni bir aşamaya girdiğini" söyledi ve teknoloji devlerinin yapay zekâ yatırımlarından para kazanabileceklerini henüz göstermedikleri için "aşırı coşku cepleri" olduğunu ekledi.