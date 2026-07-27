ABD hisselerinde sektör ayrışması düzeltme endişesini artırıyor

ABD hisse senedi piyasasında gösterge endeks S&P 500 son haftalarda yatay bir görünüm sergilerken, sektörler arasında yaşanan sert sermaye rotasyonu dikkat çekiyor.

Piyasadaki genel oynaklığı ölçen VIX endeksi 18 seviyesinde kalmasına rağmen, hisse bazındaki hareketlerin birbirini dengelemesi endeksin sakin görünmesine yol açıyor.

Sevens Report'un derlediği verilere göre, 2026 başından bu yana S&P 500'ün en iyi ve en kötü performans gösteren sektörleri arasındaki haftalık fark sekiz kez çift haneli seviyelere ulaştı.

Bu yüzyılda yılın aynı dönemine kadar benzer bir tablo yalnızca 2000, 2001 ve 2009 yıllarında görülmüştü.

Analistler temkinli

Sevens Report Analisti Tyler Richey, geçmişte benzer ayrışmaların yüksek piyasa oynaklığı ve önemli zirvelerin oluştuğu dönemlerle örtüştüğünü belirtti.

BTIG LLC Baş Piyasa Teknisyeni Jonathan Krinsky ise mevcut hareketlerin sağlıklı bir sektör rotasyonundan çok yatırımcıların pozisyon kapatmaları ve zorunlu tasfiyeleri yansıttığını ifade etti.

Krinsky'ye göre, endeksin sakin görünümüne rağmen hisse bazındaki sert hareketler piyasadaki kırılganlığın arttığına işaret ediyor.

Jeopolitik gelişmeler yakından izleniyor

Analistler, sektörler arasındaki performans farklılıklarının yükselen ve düşen hisse sayıları arasındaki dengesizlikle birleştiğine dikkat çekiyor.

Piyasalarda İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler, yapay zekâ yatırımlarına ilişkin beklentiler ve şirketlerin ikinci çeyrek finansal sonuçları yatırımcıların yön bulmasını zorlaştıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.