ABD piyasaları düşüşe hazırlanıyor

ABD hisse senedi endeksi vadeli endeksleri, Fed yetkililerinin ihtiyatlı açıklamaları sonrası aralık ayında faiz indirimine ilişkin şüphelerin artmasının etkisiyle düştü.

Şu sıralarda vadeli piyasada Dow E-mini 237 puan veya yüzde 0,5, S&P 500 E-mini 48,25 puan veya yüzde 0,7 ve Nasdaq 100 E-mini 282 puan veya yüzde 1,12 düştü.

Yeniden açılmaya rağmen, bazı veri boşluklarının kalıcı olabileceği açıklamaları. Ekim ayına ilişkin istihdam ve enflasyon raporlarının yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda şüphe uyandırdı.

Yatırımcılar yön bulmakta zorlanıyor

Capital.com Kıdemli Piyasa Analisti Daniela Hathorn, "Piyasa duyarlılığı bu hafta çılgınca sallanıyor ve yatırımcıları yön bulmakta zorlayan anlatıların çatışmasını yansıtıyor" dedi.

Fed yetkilileri perşembe günü politika gevşemesi beklentilerinin azalmasına katkıda bulundu. St. Louis Başkanı Alberto Musalem, ihtiyatlı olunması gerektiğini söylerken Cleveland Başkanı Beth Hammack, kısıtlayıcı politikanın enflasyonla mücadeleye yardımcı olacağını belirtti.

Minneapolis Başkanı Neel Kashkari, gelecek ayki toplantı öncesinde kararsız olduğunu ve ekim ayındaki faiz indirimine karşı çıktığını söyledi.

CME Group'un FedWatch aracına göre, aralık ayında 25 puanlık faiz indirimi için piyasa beklentileri geçen haftaki yüzde 67'den yüzde 49,6'ya düştü.

Teknoloji ve yapay zekâ hisse senedi değerleme endişeleri son haftalarda piyasaları baskıladı. Nasdaq, üst üste ikinci hafta kayıp yaşamaya hazırlanıyor.