ABD vadelileri teknoloji hisseleri öncülüğünde geriliyor

ABD vadeli endeksleri, yatırımcıların bu hafta açıklanacak büyük teknoloji şirketi bilançoları ile Fed'in faiz kararını beklemesi nedeniyle Asya işlemlerinde satıcılı seyrediyor.

Şu sıralarda S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,31, Nasdaq 100 vadeli endeksi ise yüzde 0,94 gerilerken, Dow Jones Sanayi Endeksi vadeli kontratları yatay seyrediyor.

Pazartesi gününü Dow Jones Endeksi 260 puanın üzerinde ve yaklaşık yüzde 0,5 artışla tamamlarken, S&P 500 Endeksi petrol fiyatlarındaki gerilemenin desteğiyle sınırlı yükseldi. Nasdaq Bileşik Endeksi ise yarı iletken hisselerindeki satışların etkisiyle yüzde 0,2 değer kaybetti.

Avrupa vadelilerinde karışık görünüm

Avrupa tarafında ise vadeli endekslerde yön ayrıştı.öAlmanya'da FDAX vadeli endeksi yüzde 0,07 yükselirken, Euro Stoxx 50 vadeli endeksi yüzde 0,11 ve FTSE 100 vadeli endeksi yüzde 0,27 geriledi.

Gözler teknoloji bilançoları ve Fed'de

Piyasalarda bu hafta Amazon, Meta Platforms, Microsoft ve Apple'ın açıklayacağı finansal sonuçlar yakından takip edilecek.

Hightower Baş Yatırım Stratejisti Stephanie Link, büyük teknoloji şirketlerinin sermaye harcamalarını artırmasının kısa vadede hisseler üzerinde baskı oluşturabileceğini, ancak bu yatırımların genel ekonomi açısından destekleyici olduğunu değerlendirdi.