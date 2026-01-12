ABD'de bilanço sezonu yarın başlıyor

Bu hafta ABD finans sektörünün önde gelen şirketleri ve Tayvanlı çip üretim devi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) çeyrek sonuçlarını açıklayarak yeni bilanço açıklama dönemini başlatacak.

Finans sektöründe, JPMorgan Chase & Co. Salı günü dördüncü çeyrek kazançlarını açıklayarak haftayı başlatacak. Önceki çeyrekte analistlerin beklentilerini aşan yatırım bankacılığı şirketinin, hisse başına 4.88 dolarlık kazanç ve yıllık yüzde 8 artışla 46.17 milyar dolarlık gelir açıklaması bekleniyor.

Wells Fargo & Company, Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., Bank of America Corp. ve Morgan Stanley gibi diğer birçok büyük banka ile varlık yönetim şirketi BlackRock, Inc. de bu hafta bilançolarını açıklayacak.

Teknoloji sektöründe TSMC, Perşembe günü yeni bir güçlü kazanç açıklaması yapmaya hazırlanıyor. Şirketin gelirinin 32,74 milyar dolara ulaşması ve 2025 mali yılının son çeyreğinde hisse başına kazancın 2,85 dolar olması bekleniyor.

Ayrıca, ABD havayolu şirketi Delta Air Lines Salı günü dördüncü çeyrek mali sonuçlarını açıklayacak. Analistler, şirketin gelirinin yıllık bazda yüzde 6 düşüşle 14,68 milyar dolara gerilediğini, hisse başına kazancın ise yıllık bazda yüzde 17 düşüşle 1,53 dolara gerilediğini tahmin ediyor.