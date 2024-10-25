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ABD'de endeksler güne yükselişle başladı

New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Haber Merkezi
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ABD'de endeksler güne yükselişle başladı
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Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,24 artarak 42.477,51 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 artışla 5.826,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,53 kazançla 18.512,58 puana yükseldi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin kapsamına dair daha fazla ipucu ararken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyan dayanıklı mal siparişlerinin tutarında, eylülde yüzde 0,8 azalış kaydedildi.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de yüzde 4,18'e geriledi.

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